Die Bundesregierung hat das lange diskutierte Solarpaket nun endlich fertiggestellt. Dieses soll dafür sorgen, dass der Boom beim Photovoltaik-Ausbau nicht nur anhält, sondern noch ein gutes Stück weiter vorangetrieben wird.

Dächer von Firmen und Mietshäusern

Agri-PV soll stärker werden

Zusammenfassung Bundesregierung beschließt Solarpaket für PV-Ausbau

Balkonkraftwerke dürfen leistungsstärker sein

Einfachere Anmeldung und Betrieb für Balkonsolaranlagen

Mieterstromprojekte erhalten höhere Förderungen

Unternehmen bekommen mehr Unterstützung für Dach-PV

Agri-Photovoltaik schützt Feldfrüchte vor Extremwetter

Verabschiedung durch Novelle des Klimaschutzgesetzes verzögert

Zu den Verbesserungen, die das Solarpaket mit sich bringt, gehören unter anderem diverse Änderungen bei den Balkonkraftwerken . Die kleinen Solaranlagen, die einfach über eine Steckdose ans Stromnetz angebunden werden, können zukünftig mehr Leistung haben. Auch die Anmeldung wird einfacher und die Systeme können mit allen Zählern in Betrieb genommen werden.Während Besitzer von Eigenheimen bisher schon gut von einer Photovoltaik-Anlage profitieren konnten, sah das bei klassischen Mietwohnungen anders aus - wenn man einmal von den genannten Balkonkraftwerken absieht. Auch hier soll es nun aber vorangehen, das Stichwort ist der sogenannte Mieterstrom. Hier kann nun der Strom von einer Solaranlage auf dem Dach direkt den Wohnungsmietern angeboten werden. Dafür kommen nun höhere Förderungen und einfachere Abrechnungsmöglichkeiten.Stärker unterstützt werden sollen auch Unternehmen, die ihre Werkhallen oder Supermarktfilialen mit Dach-Photovoltaik ausstatten. Als bisher noch kaum beachteter Aspekt wird hier nun auch die Überbauung verschiedener Flächen wie etwa Parkplätzen besonders in den Blick genommen.Eine herausragende Rolle soll hier außerdem die Agri-Photovoltaik spielen. Dabei werden Ackerflächen mit hochsitzenden Solaranlagen überbaut. Unter diesen ist dann weiterhin der Anbau von Feldfrüchten und Obst möglich - und das teils sogar unter besseren Bedingungen, weil die PV-Module vor dem häufiger werdenden Extremwetter wie Hagel und auch heißeren Sommern schützen.Das Solarpaket sollte eigentlich längst fertig sein. Allerdings war seine Verabschiedung zu einem guten Teil auch an eine Novelle des Klimaschutzgesetzes verknüpft, über die nur schwierig eine Einigung herzustellen war. Beides konnte vom Kabinett nun aber zu einem Abschluss gebracht werden.