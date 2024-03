Zum Wochenstart hatte der Bitcoin schon in anderen Währungen alle alten Rekorde gebrochen, jetzt konnte die wichtigste Kryptowährung der Welt auch in den USA den Sprung über sein bisheriges Allzeithoch schaffen. Angetrieben wird der Boom auch durch neue Bitcoin-ETFs.

Mehrere Effekte

Zusammenfassung Bitcoin bricht in den USA Allzeithoch mit 69.000 US-Dollar

Bisherige Höchstmarke von 68.990,90 US-Dollar im November 2021

Kursanstieg von 190 Prozent innerhalb eines Jahres

SEC-Segen für Bitcoin-ETFs beflügelt den Kursanstieg

Große Vermögensverwalter bieten Bitcoin-Fonds an

Bitcoin Halving könnte Kurs weiter dynamisieren

Halbierung der Miner-Belohnung treibt Bitcoin-Preis an

Gestern konnten wir darüber berichten , dass der Bitcoin in vielen Ländern der Welt ein neues Allzeithoch erreicht hatte, unter anderem auch in Europa. Weil der Dollar zuletzt gegenüber anderen Währungen sehr stark an Wert gewonnen hatte, stand der neue Rekord in den USA bisher noch aus. Jetzt hat der Bitcoin auch hier eine neue Bestmarke gesetzt: 69.000 US-Dollar.Laut Coindesk hatte Bitcoin im November 2021 seine bisherige Höchstmarke von genau 68.990,90 US-Dollar erreicht. Die neue Bestmarke kommt nach einem heftigen Kurssturz gefolgt von einer langen Rally, bei der die Kryptowährung seinen Kurs innerhalb eines Jahres um 190 Prozent steigern konnte - 30 Prozent davon alleine in den letzten Tagen.Der rasante Wiederaufstieg von Bitcoin ist wohl auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Die US-Börsenaufsicht SEC hatte Anfang des Jahres erstmals ihren Segen für börsennotierte Fonds erteilt, die direkt in Bitcoins investieren. Größe Vermögensverwalter wie BlackRock, Ark Investments und Fidelity haben damit begonnen, solche Produkte anzubieten.Darüber hinaus könnte sich der Kurs der Bitcoin in den kommenden Wochen auch aus rein technischer Natur weiter dynamisch entwickeln. Bald steht für das Netzwerk das sogenannte Bitcoin Halving an, bei dem in regelmäßigen Abständen die Belohnung für Bitcoin-Miner und die Lösung von Blocks halbiert wird.Die nächste Halbierung erfolgt, wenn der Bitcoin-Blockchain Block 840.000 erreicht, aktuell kann man davon ausgehen, dass sich das Halving am 20. April ereignen wird. Die erwartbare Auswirkung auf den Markt: Da das Mining von Bitcoin weniger attraktiv wird, sinkt das Angebot an neuen Bitcoins, das treibt wiederum den Preis weiter nach oben.