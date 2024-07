Fake-Trailer zu Bond-Film mit Henry Cavill wird zum viralen Hit

Seit Jahren rätseln Fans, wer der nächste Bond und damit Nachfolger von Daniel Craig wird. Dabei werden zahlreiche Kandidaten diskutiert und immer wieder gibt es auch Lieblinge und Favoriten. Einer davon ist Henry Cavill. Ein Trailer zeigt nun, wie ein Cavill-Bond aussehen würde.

Abschied von Daniel Craig

Fake-Trailer zu "Bond 26" zeigt Henry Cavill als neuen 007

"Bond 26" hat für Fans des Geheimagentenseiner Majestät eine besondere Bedeutung. Denn der nächste Film der Reihe wird eine entscheidende Neuerung mit sich bringen, nämlich einen neuen Hauptdarsteller. Bekanntlich war der 25. Teil der Reihe mit dem Untertitel "Keine Zeit zu sterben" der letzte Bond-Film mit Daniel Craig in der Hauptrolle, ein Nachfolger wurde bisher aber nicht benannt.Ein langjähriger Favorit auf diesen Job war und ist Henry Cavill. "War" deshalb, weil der britische Schauspieler mit dem jüngsten Agentenstreifen Argylle quasi seinen eigenen Bond-Film gemacht und sich dadurch wohl aus dem Rennen genommen hat - wenn er denn jemals echte Chancen auf den Job hatte.Doch nun kann man im Trailer zu "Bond 26" Cavill doch noch als Bond sehen (via The Hollywood Reporter ). Das Besondere daran: Der Clip ist zwar beeindruckend, aber vollständig fake. Solche Fan-Trailer sind wohlgemerkt nichts Besonderes, zu fast jedem großen Filmprojekt kann man solche Videos finden, diese sind aber mal gelungen, mal weniger. Wirklich glaubhaft sind aber nur die wenigsten und sie gehen auch selten viral.Doch der "Bond 26"-Trailer, bei dem Margot Robbie als Bond-Girl "gecastet" wurde, ist durchaus gelungen und vor allem sehr populär. Dabei kommen einerseits Bilder aus anderen Filmen zum Einsatz, andererseits wird mit KI-Hilfe gearbeitet (wobei diese für trainierte Augen recht leicht zu erkennen ist).Für die Fans spielt das aber keine Rolle, denn auf YouTube kommt der Fake-Trailer auf bereits mehr 2,8 Millionen Zugriffe, Tendenz weiter steigend. KH Studio, der Macher des Videos, gibt in der Beschreibung ganz offen zu, dass das alles nur ein "Was wäre, wenn"-Konzept sei: "Bitte beachtet, dass es sich bei diesem Video um einen Konzepttrailer handelt, der ausschließlich zu künstlerischen und unterhaltsamen Zwecken erstellt wurde. Ich habe verschiedene Effekte, Sounddesigns, KI-Technologien, Filmanalysen und andere Elemente sorgfältig eingebaut, um meine Vision zum Leben zu erwecken. Der Zweck ist rein künstlerisch und soll die Community unterhalten und ansprechen."