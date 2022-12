Amazon kauft Filmrechte an Warhammer 40.000 & gibt sie Henry Cavill

Amazon ist es gelungen, sich die Filmrechte für die nächste große Fantasy-Marke zu sichern. Nach der aktuellen Serie in der Mittelerde-Welt J.R.R. Tolkiens wird das Filmstudio des Handelskonzerns sich nun auch mit Warhammer 40.000 befassen.

Enormes Potenzial

Aus dem ursprünglich als Tabletop-Spiel gestarteten Warhammer ist inzwischen ein umfangreiches Produktuniversum geworden, in dem zahlreiche Geschichten angesiedelt sind, die auch für die filmische Umsetzung große Potenziale bieten. Amazon beschränkt sich zwar nur auf den Warhammer 40.000-Aspekt, doch hat allein diese Marke sehr viele unterschiedliche Storys und Hintergründe zu bieten.Mit dem Markeninhaber Games Workshop (GAW) wurde nun eine Vereinbarung geschlossen, die die Rechte an dem Universum für Serien, Filme und mehr beinhaltet. Die Inhalte sollen sich allesamt um den britischen Schauspieler Henry Cavill herum aufbauen - womit dann auch klar ist, warum dieser seine Hauptrolle in der The Witcher-Serie an den Nagel hängt. Immerhin soll er in allen Amazon Studios-Produktionen im Warhammer 40.000-Universum auftreten und auch als ausführender Produzent tätig sein."Ich liebe Warhammer, seit ich ein kleiner Junge war, was diesen Moment zu etwas ganz Besonderem für mich macht. Die Möglichkeit, dieses Filmuniversum von Anfang an zu betreuen, ist eine große Ehre und Verantwortung", sagte Henry Cavill. "Ich könnte nicht dankbarer sein für all die harte Arbeit, die Vertigo, Amazon und Games Workshop geleistet haben, um dies zu ermöglichen."Seit dem Start vor fast 40 Jahren hat sich das Warhammer-Universum durch GAWs Miniaturen, Quellenbücher, Tabletop-Spiele, Animationsfilme, Romane, eine Fülle von lizenziertem Material und Videospiele ständig erweitert. Warhammer 40.000 ist in der fernen Zukunft angesiedelt, wo die Menschheit an der Schwelle zu ihrer vielleicht schönsten Zukunft oder ihrem dunkelsten Zeitalter steht. Die Bedrohungen für das Imperium der Menschheit sind vielfältig - Verräter, die von Ehrgeiz getrieben werden, außerirdische Imperien, die geschworen haben, die Sterne zurückzuerobern, und die Korruption der Realität durch bösartige Götter.