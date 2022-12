Henry Cavill wird nicht mehr in die Rolle des Superman zurückkehren

Vor kurzem wurde bekannt, dass Henry Cavill ab der vierten Witcher-Staffel nicht mehr in die Rolle des von Geralt schlüpfen wird. Über die Gründe wurde viel spekuliert, mancher meinte, dass sich Cavill wieder auf Superman konzentrieren will. Doch dort ist er nun ebenfalls raus.

Neustart des DC-Filmuniversums

Warner Bros.

Henry Cavill feierte als Superman seinen Durchbruch und aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem DC-Helden dachte wohl kaum jemand, dass der 39-Jährige einmal nicht mehr als Clark Kent zu sehen sein wird. Doch nun wurde - zum Schock vieler Fans - bekannt, dass Cavill kein weiteres Mal in diese Rolle zurückkehren wird.Denn eigentlich hatte Cavill einen Gastauftritt in einer Post-Credits-Szene von Black Adam und auch deshalb kam keiner auf Idee, dass der Schauspieler ausgetauscht werden könnte. Doch genau das ist nun dennoch passiert. Denn Cavill erklärte auf Instagram , dass er nach einem Treffen mit James Gunn und Peter Safran mitteilen müssen, dass er doch nicht als Superman zurückkehren wird."Nachdem mir das Studio gesagt hatte, ich solle meine Rückkehr bereits im Oktober ankündigen, bevor sie mich offiziell anheuern, ist diese Nachricht nicht ganz einfach, aber so ist das Leben", schreibt Cavill. "Die Wachablösung ist etwas, das passiert. Ich respektiere das."Der Schauspieler konnte seine Enttäuschung nicht verbergen, erwies sich aber als fairer Verlierer: "James und Peter haben ein Universum zu erschaffen. Ich wünsche ihnen und allen, die daran beteiligt sind, viel Glück und alles Gute."James Gunn, der für Marvel die Guardians of the Galaxy erschaffen hat, ist mittlerweile zur Konkurrenz gewechselt und soll als Hauptverantwortlicher dem Filmuniversum von DC Comics bzw. der DC Studios mit Figuren wie Superman, Batman, Flash, Wonder Woman etc. neues Leben einhauchen. Gunn äußerte sich zu dieser Personalie und schrieb auf Twitter , dass man Superman neustarten wird: "In der Anfangsphase wird sich unsere Geschichte auf einen früheren Teil von Supermans Leben konzentrieren, sodass die Figur nicht von Henry Cavill gespielt werden wird."