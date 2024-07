Microsoft Store-Update: "Erhebliche Leistungsverbesserungen" starten

Microsoft hat weitere Verbesserungen für den Microsoft Store an­ge­kün­digt - jetzt geht es erst einmal um die Geschwindigkeit. Die neue Ver­sion 22403 steht nun für alle Nutzer parat und enthält zwar keine neuen Funktionen, aber dafür einen "Leistungs-Boost".

Erhebliche Leistungsverbesserungen starten

Abschnitt "Was ist neu"

Zusammenfassung Microsoft Store Update 22403 verbessert Geschwindigkeit

Leistungssteigerung ohne neue Funktionen laut Neowin

Rudy Huyn verspricht schnelleres Laden und Kaufen

Verteilung der neuen App-Version erfolgt schrittweise

Versionsnummer im Microsoft Store unter "Über" prüfbar

"Was ist neu"-Abschnitt informiert über App-Updates

Das meldet das Online-Magazin Neowin . Microsofts neues Update für die Microsoft Store-App soll erhebliche Leistungsverbesserungen bieten, die die App in allen ihren Teilen deutlich schneller macht. Wir hatten bereits über die Verbesserungen berichtet, als der Test des Updates für Windows Insider gestartet war.Laut Microsoft-Manager Rudy Huyn vom Microsoft Store-Team können Kunden in Version 22403 "mit einem schnelleren Laden der Produktseite (im Durchschnitt bis zu 40 Prozent schneller), einer optimierten Berechtigung und Lizenzierung, sodass die Schaltfläche "Kaufen" schneller erscheint (im Durchschnitt bis zu 50 Prozent), und einem reibungslosen Start mit einem überarbeiteten Begrüßungsbildschirm rechnen".Bei X/Twitter hat Huyn die Vergleiche zu der bisherigen App-Version schon für die Vorab-Version gezogen und verspricht Nutzern nun ein insgesamt verbessertes Nutzungserlebnis.Die neue App-Version sollte nun nach und nach ihren Weg auf alle Nutzer-PC finden. Wie immer geht die Verteilung in Schüben. Um die Version der Microsoft Store-App zu überprüfen, öffnet man in der App die Einstellungen über das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke. Dort gibt es im Bereich "Über" und Updates den Hinweis auf die Versionsnummer.Zudem gibt es seit Kurzem eine Neuerung, dass Microsoft in der App selbst einen neuen Abschnitt "Was ist neu" eingeführt hat , wo man sich über die neuesten Verbesserungen und neue Funktionen der Microsoft Store-App informieren kann.