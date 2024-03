"Was ist neu": Microsoft Store-Update zeigt nun Changelog mit an

Microsoft hat die Verteilung einer Aktualisierung für die Windows Store App gestartet. Das Update macht es einfacher, sich über neue Funktionen, experimentelle Änderungen und andere Verbesserungen in den jeweils neuesten Updates zu informieren.

Das hat Microsoft angekündigt. Die wichtigste Änderung in der verbesserten Store App ist nun die Anzeige von Changelogs im Abschnitt "Was ist neu" im Store. Diese Changelogs beziehen sich dabei direkt auf die Store App, also nicht auf Apps, die man von dort lädt. Bisher gab es diesen Bereich nur für Windows Insider, jetzt startet er für alle Nutzer.Über die Plattform X meldete sich dazu der Entwickler Rudy Huyn zu Wort, der bei Microsoft im Team für die Store-App mitwirkt. Windows-Nutzer bekommen laut Huyn jetzt eine neue Version der Microsoft Store-App automatisch:Wer die automatische Aktualisierung von Windows-Apps nicht aktiviert hat, kann die App auch manuell updaten. Dazu öffnet man den Microsoft Store, geht zum Abschnitt "Bibliothek" und klickt auf "Nach Updates suchen". Wenn eine neue Version vorhanden ist, wird sie dort angezeigt und kann geladen werden.Die Anzeige bietet dann allen Nutzern einen neuen Bereich in der unteren linken Ecke der App mit der Schaltfläche "Das ist neu". Angeklickt öffnet sich ein Pop-up-Fenster mit der Anzeige diverser Neuerungen und Verbesserungen. Derzeit werden dort Informationen zu den letzten Änderungen, einschließlich einiger unangekündigter Funktionen angezeigt.Zu den Neuerungen, die jetzt nach dem Update angezeigt werden sollten, gehört eine Verbesserung für die Installation. Microsoft schreibt dazu:Wie findet ihr diese Änderung?