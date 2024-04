Handy-Verkäufe: Chinesen setzen Samsung und Apple stark unter Druck

Das Unternehmen IDC hat die aktuellen Zahlen zu Smartphone-Ver­käu­fen im ersten Quartal 2024 veröffentlicht. Demnach schrumpft der Vor­sprung von Samsung und Apple auf chinesische Hersteller wie Xiaomi und Transsion weiter. Die verbuchen ihrerseits große Zugewinne.

Der Marktbeobachter IDC ermittelt in regelmäßigen Abständen unter anderem die weltweiten Verkaufszahlen von Smartphones. Für gewöhnlich ist dabei zu beobachten, wie sich Samsung und Apple ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze liefern. Zahlen gegen Ende 2023 sahen den amerikanischen Konzern aufgrund eines starken Weihnachtsgeschäfts klar vor den Südkoreanern. Doch im ersten Quartal sind die iPhone-Verkäufe stark eingebrochen. Zudem können vor allem andere Hersteller zulegen.Samsung belegt mit 60,1 Millionen verkauften Smartphones im ersten Quartal 2024 Platz eins in der Rangliste der erfolgreichsten Handy-Hersteller. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr ungefähr 0,7 Prozent mehr verkauften Geräten in der Zeit von Anfang Januar bis Ende März.Deutlich abgeschlagen belegt Apple mit 50,1 Millionen verkauften iPhones nur noch Rang zwei. Das sind im Vergleich zu 2023 deutliche 9,6 Prozent weniger an verkauften Telefonen.Dass sich der Smartphone-Markt nach einer schwierigen Zeit mittlerweile erholt, liegt aber vor allem an anderen Herstellern. Denn besonders Xiaomi und Transsion konnten ihre Absatzzahlen steigern. Xiaomi verkaufte im ersten Quartal 2024 ganze 40,8 Millionen Einheiten. Das entspricht einem satten Plus von 33,8 Prozent.Auch Transsion gelang mit 28,5 Millionen abgesetzten Handys eine gigantische Steigerung seiner Verkaufszahlen von 84,9 Prozent. Der chinesische Hersteller ist in Europa eher unbekannt. Er vertreibt seine Marken wie Tecno, Infinix und itel mit großem Erfolg vor allem auf den afrikanischen, lateinamerikanischen und arabischen Märkten.Aufgrund der Gesamtentwicklung gibt IDC eine optimistische Prognose für den Smartphone-Markt ab und spricht von einer Verschiebung des Machtgefüges:"Der Smartphone-Markt geht gestärkt und verändert aus den Turbulenzen der letzten zwei Jahre hervor", sagte Nabila Popal, Research Direktorin von IDC. "Erstens sehen wir weiterhin ein Wachstum des Wertes und der durchschnittlichen Verkaufspreise, da die Verbraucher sich für teurere Geräte entscheiden, da sie wissen, dass sie diese länger behalten werden. Zweitens gibt es eine Machtverschiebung unter den Top-5-Unternehmen, die sich wahrscheinlich fortsetzen wird, da die Marktteilnehmer ihre Strategien in einer Welt nach dem Aufschwung anpassen."