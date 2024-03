Neue FritzBox 6670 Cable bekommt ein erstes Wartungs-Update

Der Router-Hersteller AVM hat für die erst kürzlich gestartete neue FritzBox 6670 Cable ein Firmware-Update herausgegeben. Über die Änderungen gibt es aber derzeit inhaltlich noch keine genauen Informationen.

Nur Detailverbesserungen angekündigt

Online-Update starten

Zusammenfassung

Inhalte des Updates sind noch nicht spezifiziert

Update scheint Wartungsarbeiten zu beinhalten

FritzOS-Version 7.61 für Nutzer verfügbar

AVM empfiehlt das Update für alle Nutzer

Update kann automatisch oder manuell erfolgen

Sicherheitsfunktionen werden mit Updates verbessert

Es heißt lediglich, das Update bringe "Diverse Detailverbesserungen für FritzBox 6670 Cable". Was sich genau dahinter verbirgt, ist allerdings nicht bekannt, es hört sich aber nach einem reinen Wartungs-Update an. Neue Funktionen oder große Änderungen sollten also nicht starten, dann hätte AVM sicherlich etwas Genaueres in den Release-Notes verlauten lassen.Es ist üblich, dass neue Geräte nach ihrem Start noch eine Software-Aktualisierung erhalten, die letzte Fehler ausmerzen. Das scheint nun mit der Version 7.61 der Fall zu sein. Die neue Firmware-Version trägt die FritzOS-Nummer 7.61. Nutzer der FritzBox 6670 Cable können damit nun auf die neueste FritzOS-Version aktualisieren.Tipps für das Update und Hinweise zu der neuen Version gibt es direkt beim Router-Hersteller AVM . Das Update wird allen Nutzern empfohlen.Das Update wird automatisch nach und nach allen Nutzern angeboten, kann aber auch manuell angestoßen werden. Updates lassen sich über die Online-Nutzeroberfläche durchführen. Dazu ruft man im Webbrowser "fritz.box" auf. Dort befindet sich der Menüpunkt Assistenten/ "Update" oder "Firmware aktualisieren". Dann folgt man einfach den weiteren Anweisungen.AVM schreibt, dass grundsätzlich mit jedem neuen FritzOS-Update auch die Sicherheitsfunktionen aktualisiert werden, und man daher verfügbare Updates am besten schnellstmöglich durchführen sollte.