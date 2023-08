Fritzbox 6890 LTE: AVM hält großes Update zurück & liefert neues Labor

AVM hat in den letzten Monaten fast alle Fritzboxen mit der neuesten Version des Betriebssystems versorgt. Die letzte Box, die offiziell auf FritzOS 7.56 gebracht werden muss, ist die Fritzbox 6890 LTE. Doch statt des großen Updates folgt erst einmal ein weiteres Laborupdate.

AVM

Fast alle sind schon aktuell

Neuer Assistent überträgt alle wichtige Einstellungen zu Internet, Telefonie und WLAN sowie Verbindungen zu Mesh-, Telefonie- und Smart Home-Geräten auf eine neue Fritzbox

Im neuen Energiesparmodus werden WLAN, LAN und USB besonders stromsparend betrieben

Unterstützung von WireGuard für den einfachen Aufbau von VPN-Verbindungen

WLAN Mesh - mehr Performance für Fritzbox als Mesh Repeater

Mehr Bedienkomfort in der Fritzbox-Bedienoberfläche

Smart Home Routinen - für automatisierte Interaktionen im Smart Home

Zusammenfassung Fritzbox 6890 LTE: Labor-Update (7.51-107241)

Langsam aber sicher ist die Liste der Fritzboxen, die auf FritzOS 7.56 gebracht werden müssen und nicht von Netzbetreibern ihre Updates erhalten, sehr kurz geworden. Ende letzten Monats waren unter anderem die Modelle FritzBox 7490 sowie FritzBox 6590 & 6490 Cable versorgt worden. Jetzt steht eigentlich nur noch ein Modell für den großen Sprung an: Die Fritzbox 6890 LTE AVM hat bei dem Modell offenbar noch Bedarf für weitere Verbesserungen und liefert deshalb pünktlich zum Wochenende ein weiteres Labor-Update (7.51-107241), das mit einer ganzen Liste Fehlerkorrekturen und Verbesserungen die Vorarbeit für das FritzOS 7.56 leistet. Wie lange die Ehrenrunde durch das Labor noch andauert, muss sich in der nächsten Woche zeigen.Für den Download gibt es wie immer zwei Anlaufstellen. Einmal können Nutzer über Eingabe von fritz.box in der Adresszeile ihres Browsers das Fritz-OS-Interface aufrufen und dort das Update starten. Alternativ stellt AVM die neue Firmware auch auf seiner Labor-Seite bereit, dafür scrollt man einfach an den Schluss und kann dort das Modell Fritzbox 6890 LTE auswählen.