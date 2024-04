Details zu Intels Gaudi 3-KI-Chip, der Nvidias Dominanz brechen soll

Intel hat auf seiner Vision-Veranstaltung eine neue Version seines KI-Chips vorgestellt - mit dessen Hilfe Intel nun endlich die Dominanz von Nvidia bei KI-Prozessoren brechen will. Ob aus dem Plan etwas werden kann, wird sich aber erst zeigen müssen.

Die Vorstellung von Intel verlief zumindest recht zuversichtlich - und vielleicht auch etwas zu selbstsicher. Denn Intel lobte seine neue KI-Chip-Generation über aller Maßen - das war allerdings in der Vergangenheit auch nicht anders.Intels neuer Gaudi-3-KI-Prozessor soll laut der Ankündigung des Unternehmens bis zu 50 Prozent schneller beim KI-Training sein als Nvidias H100-Prozessor. Intel präzisierte, dass der neue Gaudi-3-Chip in der Lage ist, generative KI-Antworten zu berechnen, ein Prozess, der Inferenz genannt wird - auch dabei sieht sich Intel nun klar vor Nvidia mit den H100-Chips.Auf dem Papier hat Intel damit Nvidia klar eingeholt, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet. Gaudi 3 besteht aus zwei Hauptprozessor-Chips, die miteinander verschmolzen sind, und ist mehr als doppelt so schnell wie sein Vorgänger. Der Chip ist so konzipiert, dass er mit Tausenden von anderen Chips zusammengeschaltet werden und so eine enorme Rechenleistung erzeugen kann."Unsere Kunden verlangen in erster Linie nach einer Auswahl in der Branche", sagte Jeni Barovian, Intel Vice President, Strategy and Product Management. "Sie kommen zu uns und erwarten, dass Intel als führender Computerhersteller der Welle der (generativen) KI folgt und Lösungen anbietet, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Und sie suchen nach einem offenen Ansatz."Intel und Advanced Micro Devices haben sich bisher aber schwergetan, ein überzeugendes Bündel von Chips und die für die Entwicklung von KI-Anwendungen erforderliche Software zu entwickeln, das eine echte Alternative zu Nvidia darstellen könnte. Nvidia kontrollierte im Jahr 2023 etwa 83 Prozent des Marktes für Chips für Rechenzentren, wobei ein Großteil der verbleibenden 17 Prozent von Googles kundenspezifischen Tensor Processing Units gehalten wurde, die das Unternehmen nicht direkt verkauft.Der Gaudi-3-Chip wird Serverherstellern wie Supermicro und Hewlett Packard Enterprise im zweiten Quartal dieses Jahres zur Verfügung stehen.