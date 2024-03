Google hat damit begonnen, KI-generierte Suchergebnisse auch an Nutzer auszuspielen, die sich nicht für den entsprechenden Dienst angemeldet haben. Das Unternehmen will so mehr Daten sammeln, um sein Angebot zu verbessern.

Auf seiner I/O 2023 Keynote im Mai letzten Jahres stellte Google die Google Search Generative Experience (SGE) als Teil der neuen experimentellen Search Labs Plattform vor. Dabei handelt es sich um KI-generierte Inhalte, die bei einer Suche auf Google als Erstes angezeigt werden und die regulären Ergebnisse ergänzen.Schon Ende November 2023 war der Dienst dann in 120 Ländern weltweit verfügbar. Bisher wurde der Abschnitt mit KI-generierten Resultaten allerdings nur Nutzern angezeigt, die sich aktiv für den Dienst entschieden und angemeldet hatten. Doch das ändert sich nun anscheinend.Denn um mehr Feedback von Anwendern zu erhalten, hat Google laut Search Engine Land damit begonnen, die KI-gestützten Ergebnisse auch Personen zu präsentieren, die sich nicht für den Dienst angemeldet und ihr Einverständnis gegeben haben. Auf diesem Weg will das Unternehmen mehr Daten sammeln und ein besseres Bild davon bekommen, wie generative KI für diejenigen Nutzer eine Hilfe sein kann, die technisch weniger versiert sind oder die sich bisher wenig oder noch gar nicht mit generativer KI beschäftigt haben.Bisher werden die KI-gestützten Ergebnisse nur einigen US-Nutzern angezeigt. Auch soll dies nur bei bestimmten, recht spezifischen oder komplexen Suchanfragen der Fall sein, bei denen mehrere Informationen in einer Abfrage enthalten sind und sich Google sicher ist, dass die KI-Inhalte bessere Informationen liefern, als die regulären Suchergebnisse.Die Informationen werden dabei von der KI von unterschiedlichen vertrauenswürdigen Webseiten zusammengesucht, abgeglichen und miteinander verknüpft. Dadurch soll eine solche Suche in Zukunft weniger mühsam werden.Deutschen Google-Nutzern stehen die KI-generierten Inhalte bislang nicht zur Verfügung. Informationen dazu, wann der Dienst hierzulande nutzbar sein wird, gibt es bisher nicht. Ob dann aber eine Anzeige solcher Suchergebnisse ohne vorherige Einwilligung durch den Nutzer überhaupt mit EU-Recht vereinbar ist, bleibt jedoch fraglich.