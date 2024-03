Googles neue KI-Suchergebnisse promoten Scam und Malware

Google ergänzt seine Suchergebnisse jüngst mit KI-generierten Inhalten wie Zusammenfassungen. Jetzt mehren sich die Warnungen, dass über dieses System auch Scam und Malware beworben werden. Der KI-Suchalgorithmen von Google scheinen unterwandert.

Google hofft, mit KI die Suche im Netz auf ganz neue Beine zu stellen. Stolz hat man jüngst neue KI-gestützte "Search Generative Experience"-Algorithmen (SGE) integriert. Diese bringen seit Afang des Monats unter anderem Zusammenfassungen zu Suchbegriffen hervor, in denen "relevanten" Webseiten verlinkt werden - so die Idee. Als Nutzer kann man nicht wählen, ob man diese Ergebnisse sehen will.Wie unter anderem Bleepingcomputer jetzt berichtet, werden in den SGE-Ergebnissen offenbar auch Betrugsseiten empfohlen, die auf schädlichen Chrome-Erweiterungen , Browser-Spam-Abonnements und Support-Betrug umleiten. Ähnlichkeiten im Aufbau der schädlichen Links deuten darauf hin, dass die Hinterleute wohl eine zuverlässige Methode entwickelt haben, in den Google-Index aufgenommen zu werden.Die Experten sprechen von einer "SEO-Vergiftungskampagne", mit der Googles Sicherheitsmaßnahmen gegen die Aufnahme solcher Inhalte in KI-Ergebnisse offenbar umgangen werden konnten. Wie die Hinterleute das aber technisch genau anstellen, ist aktuell bisher nicht bekannt.Auf Anfrage gibt sich Google hier sehr selbstbewusst, liefert aber keine weiteren Details, wie es zu der Anzeige von unerwünschten Inhalten kommt. "Wir aktualisieren ständig unsere fortschrittlichen Systeme zur Spam-Bekämpfung, um Spam von der Suche fernzuhalten, und wir nutzen diese Anti-Spam-Schutzmaßnahmen, um SGE zu schützen", so Google gegenüber BleepingComputer . Nach dem Hinweis habe man "M"Maßnahmen ergriffen"um die Inhalte zu entfernen.