Amazon Visa-Karte: Letzter Tag zum Einlösen von Bonuspunkten

Amazon und die Landesbank Berlin (LBB) erinnern derzeit daran, dass die mit der Amazon.de Visa-Karte gesammelten Bonuspunkte nur noch heute ein­gelöst werden können. Alle übrigen Punkte ver­fallen ansonsten am 27. März 2024 mit der Schließung des Kreditkartenkontos.

Amazon

Stichtag ist der heutige 26. März 2024

LBB kündigt nahezu alle Kreditkartenprodukte

Zusammenfassung Amazon Visa-Karte: Punkte bis 26.03.2024 einlösen

Kontoschließung führt zum Verfall der Bonuspunkte

LBB geht auf Kunden zu für rechtzeitige Einlösung

Bei Kontoschließung gibt es Bargutschrift für "reservierte" Punkte

Zwei Einlöseoptionen: Kaufverrechnung oder Gutschein

LBB trennt sich von weiteren Kreditkartenprodukten

Kunden besorgt über mögliche Schufa-Verschlechterung

Das Ende der Amazon Visa-Kreditkarte hat in den letzten Monaten große Wellen geschlagen. Bereits im November 2023 wurde ein Teil der gekündigten Konten geschlossen. Teilweise so früh, dass Kunden keine Zeit blieb, ihre gesammelten Bonuspunkte beim Kauf auf Amazon.de oder gegen Gutscheine einzulösen.Während sich betroffene Kunden im letzten Jahr nur bei Beschwerde und mit Belegen gegenüber der Landesbank Berlin (LBB) ihre rechtmäßig erworbenen Bonuspunkte auszahlen lassen konnten, geht das Kreditinstitut laut Golem zusammen mit Amazon nun auf Kunden zu. Diese sollen vor der finalen Kündigungswelle daran denken, alle Bonuspunkte rechtzeitig einzulösen.(Anzeige)"Das Sammeln sowie das Einlösen von Amazon Punkten bei Amazon.de ist mit Ihrer Amazon.de VISA Karte noch wie gewohnt bis zum 26.03.2024 möglich - vorhandene Punkte verfallen am 27.03.2024." Außerdem bestätigt die LBB hinsichtlich eventuell reservierter Punkte: "Ja, für Ihre bereits reservierten Amazon Punkte erhalten Sie bei Kontoschließung eine Bargutschrift auf Ihr Amazon.de VISA Kartenkonto."Verbliebene Inhaber der Amazon-Visa-Karte müssen somit noch vor den Osterfeiertagen Ende März reagieren. Dafür stehen zwei Wege bereit: die Bonuspunkte können wahlweise beim Kauf auf Amazon.de verrechnet oder aber gegen einen Amazon-Gutschein für spätere Käufe eingetauscht werden. In beiden Fällen sollten Kunden zuvor prüfen, ob das richtige Bonusprogramm in ihrem Amazon-Konto ausgewählt ist.Die Amazon.de Visa-Kreditkarte ist nicht das einzige Produkt, von dem sich die Landesbank Berlin (LBB) trennt. So wechselt unter anderem das ADAC-Kreditkartenprogramm zukünftig zur Solarisbank. Abseits der sogenannten CoBranding-Kreditkarten erhalten zudem Kunden mit dem LBB-Kreditkarten- und LBB-Goldkarten-Doppel in diesen Tagen ihre Kündigung zugestellt.Abschließend zeigen sich LBB-Kunden erzürnt, da die Kündigung von Kreditkarten - egal ob seitens der Bank oder des Kunden - mit einer potenziellen Verschlechterung des eigenen Schufa-Scores einhergeht. Ebenso könnte es auf den letzten Metern zu Problemen mit der Kartenabrechnung kommen.