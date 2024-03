WinFuture Exklusiv

Samsung bringt in Kürze mit dem Galaxy Tab S6 Lite (2024) die inzwi­schen dritte Neuauflage seines Mittelklasse-Tablets auf den Markt. Schon gegen Ende März soll das 'neue' Tablet in Versionen mit und ohne LTE-Support in den Handel kommen. Neu ist eigentlich nur die CPU.

Außen schon seit zwei Generationen identisch...

... aber mit neuem Herzen

Zusammenfassung Galaxy Tab S6 Lite (2024) bald erhältlich

Neue CPU, sonst kaum Änderungen

10,4 Zoll-Tablet mit Metallgehäuse

Auflösung von 2000x1200 Pixeln

8-MP-Kamera hinten, 5-MP vorne

7040mAh-Akku wie Vorgängermodelle

Exynos 1280 Octacore-SoC verbaut

4 GB RAM und 64 GB Speicher

Speichererweiterung möglich

Preis ab 400 Euro, LTE-Version teurer

Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) ist äußerlich nicht neu. Es handelt sich erneut um ein 10,4-Zoll-Tablet mit Metallgehäuse, das mit einem LCD-Panel ausgerüstet ist und damit eindeutig über der günstigeren Galaxy Tab A9-Serie und natürlich weit unter der Galaxy Tab S9-Serie angesiedelt sind. Optisch tut sich nichts, so dass die hier gezeigten Bilder zwar das neue Modell zeigen, dieses aber genau so aussieht wie seine Vorgängermodelle.Das TFT löst hier mit 2000x1200 Pixeln auf und hat sich bereits in den beiden vorigen Modellgenerationen bewährt. Auf der Rückseite des neuen 10-Zöllers von Samsung sitzt wieder eine 8-Megapixel-Kamera, während auf der Front eine einfache 5-MP-Cam ihren Dienst tut. Auch beim Akku tut sich nichts, denn das Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 Edition kommt wieder mit einem 7040mAh-Akku daher.Die einzige tatsächlich relevante Neuerung ist hier offenbar der Samsung Exynos 1280 , bei dem es sich um einen Octacore-SoC handelt, der schon in den 2022 erschienen Galaxy A-Smartphones zum Einsatz kam. Der Chip erreicht mit seinen beiden High-End-Cores auf ARM Cortex-A78-Basis bis zu 2,4 Gigahertz, während die sechs Stromsparkerne mit maximal 2,0 GHz laufen.Beim Speicher wird, nicht untypisch für günstigere Samsung-Tablets, übrigens stark gespart. Der Arbeitsspeicher ist mit vier Gigabyte nicht überragend groß, während die Basisversion wieder 64 GB Flash-Speicher mitbringt. Natürlich wird auch hier wieder eine Erweiterung des Speichers möglich sein. Ob es überhaupt eine 128-GB-Version geben wird, wissen wir noch nicht.Preislich dürfte sich das Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) wieder auf einem gegenüber den Vorgängermodellen identischen Preisniveau bewegen, bei dem der Einstiegspreis für die Version ohne LTE (SM-P620) bei rund 400 Euro liegt, während die Ausgabe mit LTE (SM-P625) rund 50 Euro mehr kosten dürfte.