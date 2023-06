Elon Musk will Neuralink-Menschenversuche noch in diesem Jahr starten

Diese Ankündigung hat Elon Musk schon einmal gemacht, doch dieses Mal wird es "ernst": Das Unternehmen Neuralink bestätigt, dass man noch in diesem Jahr mit Versuchsreihen an Menschen beginnen wird. Die nötigen Zulassungen gibt es schon.

Erste Frist ist verstrichen

Jetzt ist Musk optimistisch

Zusammenfassung Neuralink hat Zulassung für Menschenversuch in diesem Jahr erhalten.

Musk kündigt Versuchsreihe vor Ende 2023 an.

Registrierungsprogramm für Interessenten gestartet.

Prüfung, welche Interessenten geeignet sind.

Gehirnimplantate bereits an Affen und Schweinen getestet.

Neuralink will weitere Details über Menschenversuch veröffentlichen.

Versuchsreihe noch in diesem Jahr beginnen.

Neuralink

Ende Mai hatte die FDA die nötige behördliche Genehmigung ausgestellt , die noch fehlte, damit Neuralink seine entwickelte Gehirn-Schnittstelle auch im Menschenversuch testen darf.Seither warteten Experten eigentlich jeden Tag darauf, dass Neuralink bestätigt, seine Versuchsreiche gestartet zu haben. Schließlich hatte Neuralink-Gründer Elon Musk bereits Ende 2022 davon gesprochen, dass die ersten Versuche am Menschen innerhalb von sechs Monaten starten sollten - daraus ist allerdings nichts geworden.Laut Musk werden die ersten Versuche mit dem Neuralink-Gehirnimplantat am Menschen noch vor Ende 2023 beginnen. "Es sieht so aus, als ob der erste Fall noch in diesem Jahr eintreten wird", sagte er laut der Nachrichtenagentur Reuters im Rahmen der VivaTech-Veranstaltung in Paris Musk machte jedoch keine weiteren Angaben zu den Studien-Plänen. Soweit es bekannt ist, hat Neuralink noch nicht einmal mit der eigentlichen Rekrutierung für potenzielle Studienteilnehmer für die ersten Versuche begonnen. Es gibt bisher nur ein Registrierungsprogramm, bei dem sich Personen bewerben können, die Interesse haben, an klinischen Studien teilzunehmen. Im zweiten Schritt geht es dann darum zu prüfen, welche Interessenten geeignet für den Versuch sind. Das dürfte viel Zeit beanspruchen.Das Unternehmen will in Kürze weitere Details über den ersten Menschenversuch veröffentlichen. Die Gehirnimplantate wurden bereits an Affen und Schweinen getestet.