Enthüllt: Musks SpaceX baut hunderte Spionagesatelliten für US-Behörde

Diese Woche machte SpaceX, Elon Musks Firma für Raumfahrt- und Telekommunikationstechnologie, Schlagzeilen mit dem ersten erfolgreichen Start ihrer Rakete "Starship". Doch wie Reuters nun berichtet, ist die Firma auch auf dem Markt für Satellitentechnologie weiterhin hochaktiv.Neuen Informationen zufolge hat das Unternehmen bereits 2021 einen Vertrag mit dem US-amerikanischen National Reconnaissance Office (NRO) abgeschlossen. Die Zuständigkeiten dieser Sicherheitsbehörde liegen im Bereich Aufbau und Betrieb von Spionagesatelliten-Netzwerken für die US-Regierung. Die Vertragssumme soll sich dabei auf ungefähr 1,8 Milliarden US-Dollar belaufen. Das verrieten fünf verschiedene Quellen, die gut mit dem Projekt vertraut sind.Insgesamt sollen der Behörde mehrere hundert Satelliten von SpaceX geliefert werden, die in einem niedrigen Orbit die Erde umkreisen. Diese würden es dem US-Militär ermöglichen, noch schneller potenzielle Ziele auf dem gesamten Globus zu lokalisieren und Filmaufnahmen von jeglichen Aktivitäten auf der Erdoberfläche zu machen, so die anonymen Quellen.Die Zusammenarbeit von SpaceX und der NRO in dieser Angelegenheit kommt für einige vielleicht etwas überraschend. Denn die Beziehung zwischen Elon Musk und der US-Regierung war in der Vergangenheit nicht immer konfliktfrei. So gab es aufgrund der angeblichen Einschränkungen bei der Nutzung von Starlink-Satelliten durch die Ukraine im Zuge des Krieges mit Russland erst kürzlich harsche Kritik vonseiten einiger US-Senatoren an Musk und seinem Unternehmen.Auf Nachfrage wollten sich weder SpaceX noch das Pentagon zu dem neuen Projekt äußern. Das Verteidigungsministerium verwies in dieser Angelegenheit nur auf die NRO. Diese bestätigte in einer Mitteilung ihr Vorhaben, ein komplexes Satellitensystem zu errichten. Allerdings verweigerte die Behörde eine Stellungnahme zur Beteiligung von SpaceX an einem solchen Unterfangen.Wann das neue Netzwerk an Satelliten einsatzbereit ist und welche anderen Unternehmen, Regierungsbehörden und Forschungseinrichtungen noch an der Umsetzung des Projekts beteiligt sind, ist bisher noch unbekannt.