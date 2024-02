Streit ums Geld: Jetzt lässt Musk auch SpaceX nach Texas umziehen

Elon Musk will den US-Bundesstaat Delaware nun mit einem weiteren Unternehmen verlassen, nachdem ein Richter sein 56-Milliarden-Dollar-Gehaltspaket von Tesla gekippt hat. Jetzt gibt es konkrete Umzugspläne für SpaceX.

Keine Liebe zu Delaware

Zusammenfassung Elon Musk verlässt Delaware mit weiteren Firmen

Richter kippt Musks 56-Milliarden-Gehaltspaket bei Tesla

SpaceX zieht nach Texas, Umzugspapiere bereits erhalten

Musk empfiehlt Firmen, Delaware zu verlassen

Neuralink wechselt von Delaware nach Nevada

Tesla-Verlegung steht noch aus, Aktionäre müssen abstimmen

Das meldet das Nachrichtenmagazin Reuters und zitiert dabei Musk. Als klar wurde, dass Musk sein 56 Milliarden Dollar schweres Aktienpaket nach einer richterlichen Entscheidung nicht bekommen soll, hat er begonnen, seine Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Delaware zu verlagern. Zunächst wurde allerdings nur der Weggang von Tesla thematisiert , da die Entscheidung dieses Unternehmen direkt betraf.Jetzt geht Musk weiter. In einem Beitrag auf X gab Musk bekannt, dass SpaceX seinen Firmensitz von Delaware nach Texas verlegt hat, und fügte eine Kopie der Umwandlungsbescheinigung bei, die er vom texanischen Staatssekretär erhalten hat. "Wenn Ihr Unternehmen noch in Delaware eingetragen ist, empfehle ich Ihnen, so schnell wie möglich in einen anderen Bundesstaat umzuziehen", fügte er in seinem Beitrag bei X hinzu.Das ist weiterhin nicht alles. Wie Bloomberg anmerkt, verlegte Musk bereits am 8. Februar auch die Geschäfte von Neuralink weg von Delaware - neue Heimat ist nun Nevada.Im Gegensatz zu SpaceX und Neuralink wird es bei Tesla jedoch wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis das Unternehmen umziehen kann. Das könnte auch ein Grund für das trotzig anmutende Verhalten des Unternehmens sein, jetzt erst einmal die Firmen umziehen zu lassen, bei denen er über den Firmensitz im Grunde selbst entscheiden kann.Musk muss die Aktionäre noch darüber abstimmen lassen, ob das Unternehmen tatsächlich seinen rechtlichen Sitz verlegen soll.