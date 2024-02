SpaceX gibt 100 Starlink-Satelliten auf, diese werden bald abstürzen

Das Weltraumunternehmen Starlink schickt regelmäßig neue Satelliten in den Orbit, diese dienen zur Versorgung der Erde mit Internet. Mittlerweile sind es mehr als 5000 derartiger Satelliten. Und nicht alle bleiben auch tatsächlich oben, demnächst werden rund 100 "entsorgt".

Starlink-Satelliten sind nicht für die Ewigkeit

Kritik an SpaceX

Zusammenfassung Starlink schickt viele Satelliten für Internet ins All

Über 5000 Satelliten umkreisen bereits die Erde

100 Starlink-Satelliten werden bald "entsorgt"

SpaceX sieht erhöhtes Ausfallrisiko bei diesen Satelliten

Satelliten sind noch manövrierfähig und vermeiden Kollisionen

Betroffen sind Satelliten der ersten Generation

Absenkung der Satelliten dauert etwa sechs Monate

Astronomen kritisieren die Satellitenanzahl

Sorge um zunehmenden Weltraumschrott durch SpaceX

Starlink ist mittlerweile eines der wichtigsten kommerziellen Standbeine von SpaceX. Die Satelliten des Unternehmens dienen dazu, die Erdoberfläche und vor allem mit Breitband schlecht oder nicht versorgte Gegenden mit Internet zu versorgen. Doch das bedeutet nicht, dass diese Satelliten für die Ewigkeit gemacht sind.Denn wie Space News berichtet, hat SpaceX nun bekannt gegeben, dass man 100 der Mini-Satelliten innerhalb der nächsten sechs Monate zum Absturz bringen wird. Als Grund gibt das Unternehmen an, dass man damit auf ein "allgemeines Problem" reagieren will, das "die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls in der Zukunft erhöhen könnte"."Diese Satelliten sind derzeit manövrierfähig und versorgen die Nutzer effektiv, aber das Starlink-Team hat bei dieser kleinen Gruppe von Satelliten ein gemeinsames Problem festgestellt, das die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls in Zukunft erhöhen könnte", heißt es in der Mitteilung des Unternehmens dazu.Nach Angaben des Weltraumunternehmens sind die Satelliten derzeit noch manövrierfähig, laut SpaceX ( PDF ) ist auch die Fähigkeit zur Kollisionsvermeidung aufrecht, sie können also sicher zum Absturz gebracht werden. Betroffen sind hiervon Satelliten der ersten Generation: "Die Satelliten werden sicher, kreisförmig und kontrolliert abgesenkt, was bei den meisten etwa sechs Monate dauern dürfte."Die Starlink-Satelliten sind schon lange vielen ein Dorn im Auge und das teilweise mehr als nur sprichwörtlich. So beklagen sich Astronomen über die Menge dieser Objekte, andere wiederum befürchten, dass SpaceX hier den Weltraum massiv zumüllt.