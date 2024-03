Android 14 bekommt neue Einstellungen für die App-Batterienutzung

Google verbessert mit dem kürzlich gestarteten Android 14 QPR2 Funktions-Update unter anderem die Anzeige für die Batterienutzung . Die Verbesserungen gehen immer weiter - im neuen Update gibt es u.a. den überarbeiteten Abschnitt "Akkubetrieb verwalten".

App-Batterienutzung

Uneingeschränkt: Akkuverbrauch im Hintergrund ohne Einschränkungen zulassen. Kann mehr Akku verbrauchen.

Optimiert: Optimiert auf der Grundlage der Nutzung. Empfohlen für die meisten Anwendungen.

Eingeschränkt: Schränkt den Akkuverbrauch im Hintergrund ein. Die Anwendung funktioniert möglicherweise nicht wie erwartet. Benachrichtigungen können verzögert werden.

Zusammenfassung Android 14 QPR2 bringt verbesserte Batterienutzungsanzeige

Neuer Abschnitt "Akkubetrieb verwalten" verfügbar

QPR2 ist das zweite von vier Quartals-Updates

Drei Akkuoptionen: Uneingeschränkt, Optimiert, Eingeschränkt

Möglichkeit, Hintergrundnutzung und Echtzeit-Updates zu steuern

9to5Google kritisiert unübersichtliche Benutzeroberfläche

Keine Funktionsänderung, nur neue UI auf zwei Seiten verteilt

Das meldet das Online-Magazin 9to5Google . Es geht dabei um die Inhalte des in den USA bereits für Pixel-Smartphone gestartete Android 14 QPR2-Update. Hinter der Abkürzung QPR2 verstecken sich die "Quarterly Platform Releases", die 2 deutet dabei auf die zweite von vier jährlichen Veröffentlichungen hin.In Android 14 QPR2 ist für Pixel-Geräte eine neue Anzeige der App-Batterienutzung in den Einstellungen aufgetaucht. Seit Monaten arbeitet Google dabei an Änderungen, was Batterie-Einstellungen betrifft.Unter QPR1 konnte man im App-Infomenü einer Anwendung unter App-Akkunutzung drei Optionen auswählen:Mit Android 14 QPR2 wurde die Seite jetzt noch einmal neu umstrukturiert und enthält einen Abschnitt "Akkubetrieb verwalten". Dabei kann man zum Beispiel auswählen, ob man die Option "Hintergrundnutzung zulassen" ein- oder ausschaltet. Zudem gibt es neu die Möglichkeit, Echtzeit-Updates zu deaktivieren, um Akku zu sparen.Es gibt zu den Änderungen etwas Kritik von 9to5Google. Demnach könnte die Benutzeroberfläche etwas übersichtlicher sein, da es nicht offensichtlich ist, dass man auf den Bereich links neben dem Schalter tippen kann, um weitere Einstellungen vorzunehmen. Dort befindet sich der übergeordnete Schalter "Hintergrundnutzung zulassen", der dem Schalter "Eingeschränkt" entsprechen sollte, während darunter "Optimiert" und "Nicht eingeschränkt" finden.Kurz gesagt, es gibt keine Änderungen an der Funktionalität, sondern nur eine neue Benutzeroberfläche, die jetzt auf zwei Seiten verteilt ist. Diese Änderung ist auch in der Android 14 QPR3 Beta und der Android 15 Developer Preview zu finden. Sie reiht sich in andere Optimierungen der App-Informationen mit ein.