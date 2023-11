Samsung und Android 14: Offizieller Update-Fahrplan für Deutschland

Ende Oktober hat Samsung One UI 6.0 freigegeben, als erstes wurden die Geräte der Galaxy S23-Reihe bedient, dieser Rollout gilt als "abgeschlossen". Nun werden immer mehr Smartphones aktualisiert, dank eines offiziellen Zeitplans wissen wir nun auch, wie es weitergeht.

One UI 6.0 für immer mehr Samsung-Geräte

Viele Updates im Dezember

Gerät Erwartetes Datum Smartphones Galaxy S23 Ausgeliefert Galaxy S23 Plus Ausgeliefert Galaxy S23 Ultra Ausgeliefert Galaxy Z Fold 5 November 2023 Galaxy Z Flip 5 November 2023 Galaxy A54 5G November 2023 Galaxy A34 5G November 2023 Galaxy Z Fold 4 November 2023 Galaxy Z Fold 3 November 2023 Galaxy Z Flip 4 November 2023 Galaxy Z Flip 3 November 2023 Galaxy S22 November 2023 Galaxy S22 Plus November 2023 Galaxy S22 Ultra November 2023 Galaxy S21 November 2023 Galaxy S21 Plus November 2023 Galaxy S21 Ultra November 2023 Galaxy S21 FE November 2023 Galaxy A72 November 2023 Galaxy A53 5G November 2023 Galaxy A52 November 2023 Galaxy A52 5G November 2023 Galaxy A52s 5G November 2023 Galaxy A33 5G November 2023 Galaxy A14 November 2023 Galaxy A14 5G November 2023 Galaxy M53 5G November 2023 Galaxy M33 5G November 2023 Galaxy XCover 6 Pro November 2023 Galaxy A23 5G Januar 2024 Galaxy A13 Februar 2024 Galaxy A13 5G Februar 2024 Galaxy A04s Februar 2024 Galaxy M23 5G Februar 2024 Galaxy M13 Februar 2024 Tablets Galaxy Tab S9 November 2023 Galaxy Tab S9 5G November 2023 Galaxy Tab S9+ Plus November 2023 Galaxy Tab S9 Plus 5G November 2023 Galaxy Tab S6 Lite November 2023 Galaxy Tab S8 Dezember 2023 Galaxy Tab S8 5G Dezember 2023 Galaxy Tab S8 Plus Dezember 2023 Galaxy Tab S8 Plus 5G Dezember 2023 Galaxy Tab S8 Ultra Dezember 2023 Galaxy Tab S8 Ultra 5G Dezember 2023 Galaxy Tab S7 FE Januar 2024 Galaxy Tab S7 FE 5G Januar 2024 Galaxy Tab Active 4 Pro Januar 2024 Galaxy Tab A8 Februar 2024 Galaxy Tab A7 Lite Februar 2024