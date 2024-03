Samsung wirbt mit noch nicht angekündigter Windows-Copilot-Funktion

Microsoft hat für Ende des Monats ein Event angekündigt, bei dem neben neuer Surface-Hardware auch Windows 11 KI-Funktionen vorgestellt werden sollen. Samsung hat allerdings beschlossen, nicht auf die offizielle Ankündigung zu warten.

Werbematerial verspricht interessante Funktionen

Erinnere mich daran, was Smith in seiner letzten Nachricht gesagt hat

Kopiere den Link aus Smiths Nachricht

Antworte Shawn mit "Kein Problem!" auf seine Nachrichten

Kopiere die E-Mail-Adresse von Printwork

Suche nach Printworks Kontaktperson

Schreibe einen E-Mail-Entwurf an Printworks, um ein Angebot anzufordern

Zusammenfassung Microsoft plant Event für neue Surface-Hardware

Windows 11 KI-Funktionen sollen vorgestellt werden

Samsung bewirbt kommende Copilot-Funktionen

Galaxy Book 4 zeigt neue KI-Assistenten-Features

Natürliche Sprache für verschiedene Aufgaben nutzbar

Copilot erhält stärkere Verbindung zu Apps

Details zum Event am 21. März 2024 erwartet

Auf der Webseite von Samsung in den USA wirbt der Konzern jetzt mit einigen der kommenden Copilot-Funktionen von Windows. Die sind im offiziellen Werbematerialien für die Galaxy Book 4-Produktreihe enthalten und versprechen eine Reihe an Verbesserungen bei der Nutzung von Copilot.Die auf Samsungs offizieller Website veröffentlichten Bilder bestätigen dabei frühere Gerüchte über einige der Funktionen, die Microsoft für seinen KI-Assistenten vorbereitet.Die meisten der genannten Funktionen drehen sich um die Idee, natürliche Sprache für verschiedene Aufgaben zu verwenden. Zudem wird angedeutet, dass der Copilot nun auch eine stärkere Verbindung zu anderen Anwendungen erhält.Auf der Webseite sind Aufgaben für den Copilot veröffentlicht. Einige Beispiele:Auf der deutschsprachigen Seite für das Galaxy Book 4 werden diese KI-Extras im Übrigen nicht genannt. Laut der US-Seite von Samsung Galaxy Book 4 kann Copilot nun "Apps verwenden, Textnachrichten zusammenfassen und sogar Nachrichten direkt von Ihrem PC aus versenden". Dies deutet eindeutig auf eine bessere Integration von Copilot und der Phone Link-App in Samsungs Galaxy-Smartphones hin.Keine dieser Funktionen ist derzeit in der öffentlich verfügbaren Version von Windows 11 enthalten. In Fußnoten auf der Samsung-Website heißt es zudem, dass die neuen Copilot-Funktionen "auf der Galaxy Book 4-Serie ab Frühjahr 2024" verfügbar sein werden.Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob die Phone Link-Integration dann wieder zunächst nur exklusiv für Galaxy-Geräte zur Verfügung stehen wird. So hatte es Microsoft in der Vergangenheit bei einigen Funktionen gemacht, und sie zunächst nur in Kooperation mit Samsung angeboten.Glücklicherweise werden wir bald alle Details erfahren, denn Microsoft bereitet sich darauf vor, am 21. März 2024 ein besonderes Event zu veranstalten. Dabei wird erwartet, dass das Unternehmen neue Surface-Geräte, wie das Surface Pro 10 und den Surface Laptop 6, vorstellen und Upgrades für Copilot und Windows 11 ankündigen wird.