Samsung bestätigt Farb-Problem bei Galaxy S24, kündigt Lösung an

Galaxy S24 Nutzer melden verwaschene Farben

Samsung bestätigt Fehler in Farbprofilen

Update zur Behebung des Problems angekündigt

Kein Hardware-Defekt laut Samsung

Alle S24 Modelle von Farbproblemen betroffen

Vivid-Farbprofil weniger lebendig als früher

Entwicklerteam arbeitet an schneller Lösung

Den ersten Meldungen zufolge rätselte man noch, wie der Fehler zustande gekommen ein könnte - ein Hardware-Defekt konnte nicht ausgeschlossen werden. Jetzt gibt es dazu ein erstes Feedback von Samsung Der Hersteller hat zunächst einmal das Problem bestätigt. Das ist für die Betroffenen wichtig, denn das heißt auch, dass Samsung etwas gegen die Probleme unternehmen muss. Daher wird es in Kürze ein Update geben, welches die Farbprofile adressiert. Das hat Samsung gegenüber dem Online-Magazin Forbes nun bestätigt. Zudem gibt es in den offiziellen Samsung-Foren Stellungnahmen zu den gemeldeten Kunden-Problemen.Samsung räumt damit jetzt die Farbprobleme des Galaxy S24 ein, erklärt aber im gleiche Zuge, dass es sich nicht um ein Hardware-Defekt des Displays handelt. Das heißt vermutlich auch, dass der Fehler verhältnismäßig schnell und ohne große Umstände für die S24-Nutzer behoben werden kann.Soweit es bisher bekannt ist, soll nicht nur das Flaggschiff Galaxy S24 Ultra, sondern auch die kompakteren und günstigeren Modelle Galaxy S24 und Galaxy S24+ betroffen sein. Vor allem im Vergleich zu früheren Galaxy S-Geräten fällt der Unterschied bei dem Vivid-Farbprofil auf, weil es bei Weitem nicht so lebendig wirkt, wie bei den alten Modellen.Ein Vertreter des Unternehmens bestätigte, dass das Entwicklerteam bereits an dem Problem arbeitet und es "so schnell wie möglich" durch ein Software-Update beheben wird.