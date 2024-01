Galaxy Z Flip6: Nächstes Samsung-Foldable mit deutlich besserem Akku

Samsung will bei der nächsten Generation seines Galaxy Z Flip offenbar einen deutlich größeren Akku verbauen als beim Vorgänger. Laut einem Bericht einer durchaus vertrauenswürdigen Quelle wird es sich wohl um einen 4000mAh-Akku handeln.

Das Samsung Galaxy Z Flip 5 und seine bereits vier Vorgängermodelle sind insgesamt die meistverkauften Smartphones mit faltbarem Display, war Samsung doch der erste Hersteller, der in großem Stil begann, Modelle mit Falt-Display einzuführen. Die Akkus konnten dabei gerade bei den Modellen im "Flip"-Design bisher nicht die gleichen Laufzeiten bieten, die bei normalen Smartphones üblich sind.Mit dem Galaxy Z Flip 6, das derzeit unter der Modellnummer SM-F741 mit dem internen Codenamen B6 entwickelt wird, soll der Akku laut den Kollegen von GalaxyClub aus den Niederlanden deutlich größer werden. Im Grunde schließt Samsung damit die designbedingte Lücke zwischen normalen "Bar-Type"- und "Foldable"-Smartphones.Laut dem Bericht der Kollegen verbaut Samsung wieder zwei Akkuzellen in dem neuen Foldable-Smartphone im Flip-Design. Der eine Akku wird angeblich eine Kapazität von 1097mAh haben, während der zweite Akku mit 2790mAh ein ganzes Stück größer ausfällt. Zusammen bringen die beiden Akkus es auf eine Kapazität von 3887mAh.Damit erreicht das Z Flip 6 anscheinend das gleiche Niveau wie das Galaxy S24 in der Basisversion, das eine "Rated"-Kapazität von 3880mAh mitbringt, die Samsung im Marketing als 4000mAh-Akku vermarktet. Die Akkulaufzeit dürfte daher auf einem ähnlichen Niveau liegen wie beim kleinsten Modell der gerade gestarteten S24-Serie.Beim Vorgängermodell brachte man es auf eine Rated-Kapazität von 3591mAh, was letztlich als 3700mAh-Akku vermarktet wurde. Beim neuen Samsung Galaxy Z Flip 6 zeichnet sich also tatsächlich eine deutliche Steigerung der Akkukapazität ab. Bereits früher war zu hören, dass die Koreaner dem neuen Flip-Modell einen neuen 50-Megapixel-Sensor für die Hauptkamera verpassen wollen. In Kombination mit einer stärkeren CPU und einem größeren Akku würde sich beim Galaxy Z Flip6 somit ein durchaus attraktives Upgrade ergeben.