Valve hat eigentlich das Image als besonders fanfreundliches Un­ter­neh­men und in Vergangenheit gab es auch einen recht entspannten Um­gang mit Fanprojekten und Modifikationen. Doch damit ist nun Schluss, wie die Macher von gleich zwei Projekten erfahren mussten.

Team Fortress 2 in Source 2

Das erste Gameplay zu TF: Source 2 sah vielversprechend aus

Portal 64

Zusammenfassung Valve beendet Fanprojekte mit DMCA-Takedown

Team Fortress: Source 2 durch Valve gestoppt

Änderungen machen TF: Source 2-Arbeit nutzlos

Entwickler von TF: Source 2 akzeptieren Valves Entscheidung

Portal 64 für Nintendo 64 von Valve gestoppt

Projekt Portal 64 nutzte Nintendos proprietäre Bibliotheken

Valve schützt IP-Rechte gegenüber Fanmodifikationen

Team Fortress: Source 2 nennt sich ein ambitioniertes Projekt, das den Shooter Team Fortress 2 mit der Engine Source 2 nachbauen will. Oder besser gesagt: wollte. Denn Amper Software, das Team hinter dem Vorhaben, hat auf Twitter mitgeteilt, dass man nicht mehr weitermachen könne: "Hallo zusammen. Wir haben einige unerfreuliche Nachrichten, die wir mit euch teilen müssen. Heute haben wir einen DMCA-Takedown von Valve für alle unsere öffentlichen GitHub-Repositories und alle von der Community erstellten Forks erhalten."Konkret kam dabei S&box zum Einsatz (als "Sandbox" zu lesen), doch hier wurden signifikante Änderungen angekündigt, was auch Folgen für Team Fortress: Source 2 hatte. Denn die Änderungen hatten zur Folge, dass die bisherige Arbeit weitgehend unbrauchbar wurde."Während wir kürzlich intern über die Zukunft des Projekts diskutierten, kamen wir bereits zu dem Schluss, die Entwicklung des Projekts einzustellen, da der derzeitige Zustand des Codes mit den jüngsten Änderungen an der S&box-Engine nicht mehr zu gebrauchen ist und wir uns insgesamt davon entfernt haben", schreiben die Team Fortress: Source 2-Macher weiter.Der DMCA-Takedown sei aber der letzte Nagel im Sarg gewesen: "Wir können es nicht zurückbringen und wir haben die Aufmerksamkeit von Valve erregt, es scheint, dass sie definitiv nicht wollen, dass wir ihre IP verwenden (was völlig fair und legal von ihnen ist)."Das zweite Projekt, das ein fast identisches Schicksal nahm, nennt sich Portal 64 und ist noch kurioser bzw. spezieller. Denn hier wollte der Macher James Lambert das Rätselspiel von 2009 für Nintendo 64 umsetzen - und damit ist tatsächlich die 1996 erstmals veröffentlichte Konsole gemeint. Lambert schreibt (via Gamesradar ): "Da das Projekt von Nintendos proprietären Bibliotheken abhängt, wurde ich (von Valve) gebeten, das Projekt zu löschen." Was genau damit gemeint war, ist nicht klar, es scheint aber wahrscheinlich, dass Portal 64 mit einer Variante von Nintendos Dev-Tools entwickelt wurde, die allerdings nie offiziell veröffentlicht wurden.