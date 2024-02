"iCar"-Aus: Apple wollte Tesla kaufen, Siri statt Lenkrad einsetzen

Es war bereits bekannt, dass es mehr als nur Übernahme-Sondierungen zwischen Apple und Tesla gegeben hat, nun sind dazu aber neue Details bekannt geworden. Außerdem ist auch die Information aufgetaucht, dass Apple bei seinem Auto eine eigenwillige Steuerung erwogen hat.

Ende für das Apple Car - nach einem Jahrzehnt

"Siri, fahr nach Hause"

Zusammenfassung Apple und Tesla hatten mehr als Sondierungen

Apple erwog eigenwillige Auto-Steuerung

Apple Car-Entwicklung nach einem Jahrzehnt beendet

NYT enthüllt Richtungsstreit im Apple Car-Projekt

Elon Musk wollte CEO von Tesla und Apple sein

Apple plante Auto ohne Lenkrad

Demonstration simuliert Siri-Steuerung im Auto

Gestern wurde bekannt, dass Apple seine Auto-Pläne endgültig aufgegeben hat, diese beenden eine rund ein Jahrzehnt lange Entwicklung, die alles andere als nach Plan verlaufen ist. So manches Detail daraus ist bereits bekannt gewesen bzw. an die Öffentlichkeit gesickert, im Zuge der Einstellung des Apple Car alias Project Titan kommen nun weitere Informationen ans Tageslicht.Diverse Interna konnte nun die New York Times (NYT) in Erfahrung bringen. Demnach stand das Projekt von Anfang an unter keinem guten Stern, denn es gab stets Meinungsverschiedenheiten, was das Apple Car eigentlich sein sollte - ein normales Elektroauto nach Vorbild von Tesla oder ein autonomes Fahrzeug wie Googles Waymo sie entwickelt.Es ist bereits bestätigt, dass es Annäherungen zwischen Tesla und Apple gegeben hat, diese Information stammt von Elon Musk persönlich. Der Tesla-Chef meinte Ende 2020, dass Apple-CEO Tim Cook dazu aber nicht mit ihm sprechen wollte. Später berichtete das Wall Street Journal allerdings, dass Cook an Musk herangetreten ist, um ihn von einer Übernahme zu überzeugen.Musk war angeblich interessiert, hatte allerdings in seiner typischen Bescheidenheit eine Bedingung: Dass er nicht nur CEO von Tesla bleibt, sondern auch Apple leitet. Cook und Musk bestreiten ein Meeting zu dieser Angelegenheit. Die NYT bestätigt derartige Gespräche nun allerdings.Besonders interessant ist aber ein Detail, nämlich zu den Apple-Plänen, dass Titan kein Lenkrad haben sollte. Das ist an sich nicht ungewöhnlich, allerdings plante Apple ursprünglich eine doch eher eigenwillige Umsetzung. 2015 bekam Tim Cook eine Demonstration zu sehen, wie das Auto, das Jony Ives Design-Team entworfen und das an den Fiat Multipla 600 erinnert hat, funktionieren könnte.Die NYT: "Die beiden Männer (Ive und Cook) nahmen in den Sitzen eines kabinenähnlichen Innenraums Platz. Draußen las ein Schauspieler aus einem Skript vor, was Siri sagen würde, während die Männer in dem imaginären Auto die Straße entlangfuhren. Ive fragte Siri, an welchem Restaurant sie vorbeikamen, und der Schauspieler las eine Antwort vor, sagten zwei Personen, die mit der Demonstration vertraut waren."