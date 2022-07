Apple Car: Ist das ambitionierte Projekt noch zu retten? Es gibt Zweifel

Es gibt kaum ein Auto-Projekt, das die Fantasie der Branchenkenner so beflügelt (hat) wie das Apple Car. Ein PKW des Konzerns aus Cupertino klingt nach einem Traum für Apple-Fans. Doch für den Hersteller ist es eher ein Alptraum, denn die Entwicklung ist alles andere als einfach.

Apple Car hat viele interne Kritiker

Das Apple Car oder auch iCar ist schon seit vielen Jahren und sogar Jahrzehnten ein Thema, das die Branche begeistert. Lange Zeit war das nicht viel mehr als ein Gerücht, doch mittlerweile ist die Arbeit an "Project Titan" auch tatsächlich bestätigt worden. Doch auch ein Tech-Gigant wie Apple muss hier erkennen, dass ein (selbstfahrendes) Auto seine ganz besonderen Herausforderungen hat. The Information hat eine ausführliche Analyse der Ereignisse der letzten acht Jahre im Zusammenhang mit der Arbeit am Apple Car veröffentlicht. Dafür hat man mit gleich 20 ehemaligen Mitarbeitern gesprochen. Einiges davon ist Kennern des Themas bereits bekannt, The Information hat aber auch diverse neue Details dazu in Erfahrung bringen können.Bereits bekannt ist, dass das Projekt eine für Apple ungewöhnlich hohe Fluktuation im Team und bei den Führungskräften hat. Dazu kommt eine generelle Ziel- und Orientierungslosigkeit. Es scheint, dass Apple selbst nicht weiß, was man mit dem Apple Car eigentlich will.Neu ist aber die Information, dass Project Titan intern viel Gegenwind hat. Software-Chef Craig Federighi soll "besonders skeptisch" dazu eingestellt sein. Das Apple Car soll intern auch viel Spott ausgesetzt sein und zudem große Probleme mit der Software haben. Auf dem Fahrzeug bereits bekannten Routen schlägt sich die Software zwar gut, bekommt aber große Schwierigkeiten, wenn es zu den geringsten Abweichungen kommt.Im vergangenen Jahr soll es auf einer Testfahrt fast zu einem folgenschweren Unfall gekommen sein, indem das Apple Car fast einen Jogger angefahren haben soll, der die Straße überquerte. Das Auto hat den Kurs lediglich geringfügig angepasst, ein Unfall konnte in letzter Sekunde durch einen Bremseingriff des Beifahrers verhindert werden.Das Design des (finalen) Autos soll innen und außen futuristisch sein, auf Empfehlung von Jony Ive sollte Apple sich "an ein seltsames Design des Fahrzeugs heranwagen und nicht versuchen, seine Sensoren zu verstecken". Laut The Information hat das aktuelle Design "vier nach innen gerichtete Sitze, sodass die Passagiere miteinander sprechen können, dazu eine gewölbte Decke, die dem Dach eines Volkswagen Beetle ähnelt".