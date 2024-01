Honor Magic V2: Falt-Smartphone startet in Deutschland - für 2000 Euro

Die frühere Huawei-Tochter Honor bringt das neue Foldable-Smarpthone Honor Magic V2 übermorgen auch endlich nach Deutschland. Wer eines der leichtesten und dünnsten Smartphones mit faltbarem Display sein Eigen nennen will, muss aber 2000 Euro investieren.

Sechs Monate nach dem China-Start auch in Europa

1999 Euro klingen erst mal happig, aber ...

Viel Konkurrenz bei High-End Foldable-Smartphones

Zusammenfassung Honor Magic V2 kommt am 26. Januar nach Deutschland

Faltbares Smartphone kostet 2000 Euro

16 GB RAM und 512 GB Speicher in Schwarz oder Violett

15 Prozent Rabatt und Honor Watch 4 als Bonus

Zusätzliches 66-Watt-Netzteil für 1 Euro erhältlich

Konkurrenz mit Samsungs Galaxy Z Fold 5 zu höherem Preis

Honor bietet Snapdragon 8 Gen 2 und 5000mAh Akku

Das Honor Magic V2 wurde auf der IFA 2023 mit einigem Tamtam auch für Europa angekündigt, nachdem man das Gerät mit dem 7,92 Zoll großen faltbaren Haupt-Display und einem 6,43 Zoll großen Außenbildschirm auf einer der Außenseiten bereits im Juli 2023 in China präsentiert hatte. Erst ab dem 26. Januar 2024 soll das Gerät jetzt auch in Deutschland zu haben sein.Wer das Flaggschiff-Smartphone gut ein halbes Jahr nach dem ersten Marktstart im Juli 2023 hierzulande auf offiziellem Wege erwerben will, bekommt von Honor nur eine Speichervariante mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und 512 GB internem Flash-Speicher angeboten. Diese gibt es in den Farben Schwarz oder Violett - zum stolzen Preis von mindestens 1999 Euro.Diesen Preis nennen einige europäische Händler, bei denen das Honor Magic V2 schon jetzt in der ab übermorgen auch über die Honor-Website verfügbaren Version gelistet ist. Immerhin will Honor beim Verkauf über seine Website mit einigen Rabattaktionen locken und plant unter anderem einen Nachlass in Höhe von 15 Prozent für 'Early Bird'-Bestellungen. Außerdem gibt es eine Honor Watch 4 im Wert von offiziell 149,90 Euro als kostenlose Dreingabe.Hinzu kommt, dass Honor seinen Kunden für einen zusätzlichen Euro das sonst knapp 29 Euro teure 66-Watt-Netzteil für das Honor Magic V2 verkauft. Zieht man die 15 Prozent "Early-Bird-Rabatt" vom wahrscheinlichen Verkaufspreis des Magic V2 kommt man auf gut 1699 Euro. Des Weiteren können die Kunden versuchen, die Smartwatch aus dem Bundle für weitere 50 bis 100 Euro zu verkaufen, um ihren Preis weiter zu drücken.In Anbetracht dessen, dass Samsung das Galaxy Z Fold 5 aktuell in der Konfiguration mit 512 GB internem Flash-Speicher für 1799 Euro verkauft, ist fraglich, wie erfolgreich Honor mit seiner technisch durchaus ähnlichen Alternative sein kann. Im freien Handel ist Samsungs Falt-Flaggschiff zu Preisen ab 1249 Euro bzw. ab 1328 Euro für die 512-GB-Version zu haben.Immerhin bekommt man ein durchaus attraktives Paket geliefert. Die beiden hochauflösenden 120-Hertz-Displays des Honor Magic V2 werden vom Snapdragon 8 Gen 2 mit viel Leistung befeuert, zumal mit der in Deutschland verfügbaren Version auch einiges an Speicher integriert ist.Auch das Kamerasystem kann sich mit seinen beiden 50-Megapixel-Sensor für die Haupt- und Ultraweitwinkel-Kamera und die Zoomkamera mit 20 Megapixeln durchaus sehen lassen. Mit 5000mAh ist das Honor Magic V2 zudem trotz geringeren Gewichts und dünnerer Bauhöhe sogar mit einem größeren Stromspeicher ausgerüstet als das Galaxy Z Fold 5 von Samsung.