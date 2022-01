Motivations-Coach: Amazons neue Alexa-Funktion für Echo-Speaker

Amazon stattet seine Echo-Lautsprecher ab sofort mit einem Motivationscoach aus. Mit Hilfe der Alexa-Sprachassistentin können sich Nutzer Tipps zum Thema Herausforderungen und Willenskraft von keinem geringeren als Schwergewichts-Boxweltmeister Wladimir Klitschko abholen.

Rabattaktion für Echo-Lautsprecher

Jetzt beim Kauf von Smart-Speakern sparen!

Wer den inneren Schweinehund besiegen und seine Vorsätze für das neue Jahr nicht bereits nach wenigen Tagen oder Wochen ad acta legen möchte, der kann sich von Alexa jetzt motivieren lassen - so zumindest die Idee des Online-Händlers. Über den Sprachbefehl "Alexa, motiviere mich!" schaltet sich Wladimir Klitschko auf die Echo-Lautsprecher , der mit Nutzern die Expertise seiner eigenen "FACE the Challenge"-Methode teilt. Mit ihr sollen Amazon-Kunden "Inspirationen erhalten, ihre Willenskraft entwickeln und Herausforderungen meistern".Der neue Alexa-Skill folgt auf die Zusammenarbeit mit Amazon Prime Video , in der Klitschko unter anderem nebst weiteren deutschen Prominenten im Reality-TV-Format Celebrity Hunted zu sehen war. Nach seiner aktiven Karriere hat der ehemalige Boxweltmeister im Schwergewicht und promovierte Sportwissenschaftler beruflich auf Coaching-Formate umgesattelt. Zudem lehrt er seit mehr als sechs Jahren im Bereich CAS Change & Innovation Management an der Universität St. Gallen. Doch sein neues Alexa-Feature ist nicht von Dauer - der Coach berät Echo-Nutzer nur bis zum 31. Januar 2022.Parallel zur Ankündigung der neuen Alexa-Funktion senkt Amazon die Preise seiner Echo-Lautsprecher im eigenen Online-Shop sowie bei Partnern wie Media Markt und Saturn. Für den günstigen Einstieg wird der Echo Dot (3. Generation) für 21,99 Euro und die aktuelle vierte Generation für 29,99 Euro angeboten. Einen Rabatt gibt es zudem auf das klassischen Echo 4-Modell und diverse Smart-Speaker der Echo Show-Baureihe, die neben der Sprachassistentin zusätzlich über ein Display verfügen.