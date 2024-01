Ob gewollt oder nicht: Mit den Jahren können sich so einige Newsletter im Postfach ansammeln. Gmail für Android hat jetzt ein kleines Update erhalten, dass es erleichtert, ungewollte Abo-Nachrichten loszuwerden. Unsubscribe wird mit zwei Klicks möglich.

Gmail für Android: Abo-Kündigung vereinfacht

Da kommt noch mehr

Zusammenfassung Gmail-Update für Android erleichtert Kündigung von Newslettern

Neue Option "Abo abbestellen" direkt im E-Mail-Header sichtbar

Unsubscribe-Funktion nun auch in Android-App verfügbar

Serverseitige Aktivierung der Funktion, schrittweiser Rollout

Weitere Verwaltungsfunktionen für Abos in Entwicklung

Versteckte Flags für Abo-Management entdeckt

Newsletter sind überall, vor allem im E-Commerce-Bereich gibt es kaum Unternehmen, die die Abo-E-Mails mittlerweile nicht für Werbezwecke nutzen. Für Nutzer heißt das: Hier mal ein Newsletter für einen Preisnachlass, da mal ein Abo für günstige Angebote - und schon ist der Posteingang immer voller. Ein Update für Gmail für Android bringt hier Abhilfe mit.Das Webinterface von Googles E-Mail-Client bietet schon länger einen Unsubscribe-Knopf, der jüngst noch deutlicher gestaltet wurde. Jetzt hat Google der Funktion endlich auch einen prominenten Platz in der Android-App eingeräumt.Nach dem Update taucht direkt im Header von E-Mails die neue Option "Abo abbestellen" auf. Eine folgende Nachricht klärt darüber auf, welcher Anbieter hinter den E-Mails steckt, mit einem weiteren Klick kann das Abo gekündigt werden.Wie so oft wird die neue Option für die Nutzer von Google serverseitig aktiviert, also in Wellen ausgerollt. Auf einem Pixel 7 Pro in der Redaktion ist die neue "Abo abbestellen" Funktion in der App-Version 2023.11.26 seit kurzer Zeit verfügbar, auf anderen Android-Geräten aber bisher nicht zu sehen.Passend zu der Anpassung hat der Android-App-Experte AssembleDebug auf X über weitere Funktionen informiert, die das Verwalten von Abonnements erleichtern sollen. So konnte er bisher versteckte Flags aktivieren, die einen neuen Abschnitt "Abonnements verwalten" im Hamburger-Menü auftauchen lassen. Dieser ist bisher nicht mit Funktionen hinterlegt, wahrscheinlich wird Gmail hier aber in Zukunft über alle aktiven Abonnements informieren.