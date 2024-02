Readly erhöht jetzt auch die Abo-Preise für Bestandskunden

Readly, bekannt als der digitale Kiosk für Magazine und Zeitungen, setzt in Kürze eine Preiserhöhung für Bestandskunden um. Neukunden zahlen schon seit einiger Zeit den Preis von 14,99 Euro im Monat, nun werden auch alle anderen zur Kasse gebeten.

25 Prozent Preiserhöhung für Bestandskunden

Das hat Readly jetzt in einer Mailing-Aktion bekannt gegeben. Bestandskunden mit einem derzeit aktiven Readly-Abonnement werden dabei informiert, dass sich die Preise in Kürze ändern.Bisher zahlten Nutzer noch den "alten" Abo-Preis von 11,99 Euro - jetzt werden dann bald drei Euro mehr monatlich fällig. Der Termin für die Preisanpassung ist individuell. Readly schreibt:"Die Preisanpassung auf 14,99 Euro wird für alle Verlängerungszeiträume nach dem 22. März 2024 oder ein Monat nach Erhalt dieser E-Mail wirksam. Dies entspricht einer Erhöhung von 25 Prozent. Kunden können ihr Abonnement jederzeit in ihrem Kundenkonto kündigen (siehe Anleitung hier ). Die erhöhten Kosten für die Bereitstellung des Readly-Services ergeben sich aus gesteigerten Kosten in den Bereichen Technologie, Software, Inhalte, Marketing und Mitarbeiter. Durch die fortgesetzte Nutzung des Dienstes wird der neue Preis automatisch akzeptiert, es sei denn, es wird in Übereinstimmung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen gekündigt."Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass Nutzer, die kündigen wollen, unbedingt den von Readly beschriebenen Weg für die Kündigung einhalten, also schauen, ob sie über einen Drittanbieter wie Apple, Amazon oder Mobilcom-Debitel gebucht haben. Am besten wendet man sich bei Fragen dazu an den Support.Readly hatte bereits 2022 den ursprünglichen Abo-Preis von 9,99 Euro auf 11,99 Euro angepasst. Dann erfolgte eine weitere Erhöhung im Oktober 2023 auf 14,99 Euro, wobei die Bestandskunden bislang davon ausgenommen waren.Readly hat seit dem Start im Jahr 2013 mit gerade einmal 30 Magazinen aber eine wirklich große Auswahl an Zeitungen und Zeitschriften - national und international - bereitgestellt. Aktuell sind es mehr als 7000 Titel, die man auf Smartphone, Tablet und PC lesen kann. Alleine in den letzten zwölf Monaten kamen rund 100 neue Titel hinzu, unter anderem Magazine wie der Focus, Mein schöner Garten und Bunte.