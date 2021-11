RTL+ wird zum Rundum-Abo mit Video, Zeitschriften, Musik & mehr

Im Markt der Streaming-Abos will sich RTL jetzt mit einem neuen Angebot abheben. RTL+ wird ausgebaut und bietet neben klassischen TV-Inhalten in Zukunft auch Zugang zu Musik, Hörbücher sowie Zeitschriften und Magazine.

Im letzten Monat war bekannt geworden , dass der Streaming-Dienst TV Now ab dem 4. November unter dem eindeutigeren Namen RTL+ einen Neustart hinlegt. Jetzt wird bekannt, dass die Macher das Streaming-Abo deutlich im Funktionsumfang erweitern wollen und ein Paket über verschiedene Anbieter hinweg schnüren. Da RTL Deutschland Teil des Bertelsmann-Konzerns ist, stammen viele der neuen Partner aus der eigenen Unternehmensgruppe.Nach den aktuellen Plänen, über die Golem berichtet, soll RTL+ ab dem kommenden Jahr neben TV-Inhalten auch Zugriff auf ein Musikstreaming bieten. RTL arbeitet dafür mit dem Anbieter Deezer zusammen und will seinen Abo-Kunden Zugriff auf Premium-Funktionen gewähren. Hier spricht man aktuell von kuratierten Wiedergabelisten, auch der automatische Empfehlungsmodus Flow sowie persönliche Listen können genutzt werden. Genaues will Deezer zum Launch "im ersten Halbjahr 2022" mitteilen.Weitere Audioinhalte gibt es dann noch dank der Partnerschaft mit der Penguin Random House Verlagsgruppe, die in Deutschland Hörbücher vertreibt. Ähnlich des Modells bei Amazons Audible sollen RTL+-Kunden hier einmal im Monat ein Hörbuch auswählen können.Doch das war es immer noch nicht mit den akustischen Zusatzangeboten. Einer der wichtigsten neuen Partner wird das Medienunternehmen Gruner + Jahr, das das Angebot mit Inhalten aus den Bereichen "Video, Audio, Podcast und Magazine" deutlich erweitern soll. Hier geben die Partner den 1. Januar 2022 als Startpunkt für eine Integration bei RTL+ an. Eines bleibt man vorerst aber noch schuldig: Die Preisstruktur des neuen Angebots ist noch nicht bekannt.