Neues Gerücht über kapazitive Tasten beim iPhone 16

Es gibt einige Gerüchte um Neuerungen für die kommenden iPhone-Generationen , die sich immer wieder wiederholen. Dazu gehört die Annahme, dass Apple die mechanischen Tasten am iPhone durch kapazitive Tasten ersetzen wird.

Nun heißt es in einem neuen Bericht, dass Apple einen Lieferanten ausgewählt hat, der genau diese Bauteile fertigen soll. In letzter Zeit war es in der Gerüchteküche dabei ruhig um das Thema kapazitive Tasten geworden.Es hieß bereits 2023, dass kapazitive Tasten alle mechanischen Tasten der iPhone-15-Serie ersetzen sollten , dazu kam es aber nicht. Apple soll die Pläne aber nicht beerdigt, sondern nur verschoben haben. Der Bericht von Economic Daily behauptet , dass Advanced Semiconductor Engineering (ASE) einen Großauftrag für das Bauteil erhalten hat. Diese Zulieferfirma ist ein langjähriger Partner von Apple.Dabei wird nun gemunkelt, dass die Technologie endlich alle Knöpfe der iPhone 16-Familie durchgängig ersetzen wird.Economic Daily hat eine gute Erfolgs­bilanz, wenn es darum geht, Details aus den Apple-Zulieferkreisen zu bekommen, zumindest was die Auftragsvergabe angeht. Die Schlussfolgerungen daraus - in diesem Falle, dass bei allen iPhone 16-Modellen alle mechanischen Tasten ersetzt werden - sind aber nicht immer richtig gewesen.Dazu gibt es aber noch weitere Einzelheiten. Der Bericht besagt, dass es zwei Taptic-Engine-Motoren geben wird, die dem Nutzer ein Vibrationsfeedback geben, wenn er eine kapazitive Taste "drückt". Das soll ähnlich wie ein "Klick" auf Apples Magic Trackpad funktionieren. Die Fertigung soll allerdings erst im dritten Quartal in die Massenproduktion gehen, was etwas spät für das iPhone 16 klingt, aber möglich wäre.Der "Capture Button" für das iPhone 16 soll intern als "Projekt Nova" bezeichnet werden, während die kapazitive Umwandlung der Aktionstaste "Projekt Atlas" genannt wird. Das frühere - und vielleicht auch aktuelle - "Projekt Bongo" bezog sich auf die Verwendung kapazitiver Tasten für die übrigen Tasten.