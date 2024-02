Apple überrascht: iPhone 15-Akkus halten länger als zunächst gedacht

Es ist auch nach eineinhalb Jahrzehnten Smartphone-Geschichte das wohl größte Ärgernis in dieser Sparte, gemeint sind hier Batterie und Akkulaufzeit . Fortschritte sind hier selten, doch das bedeutet nicht, dass es nicht mitunter auch gute und überraschende Nachrichten gibt.

Zumindest für iPhone 15-Besitzer: Denn Apple hat bekannt gegeben, dass sich die Lebensdauer der aktuellen Apple-Smartphones signifikant verbessert hat oder besser gesagt sie besser ist als ursprünglich gedacht und errechnet. Denn der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino hat gegenüber 9to5Mac mitgeteilt, dass die iPhone-Akkus eigentlich so konstruiert sind, dass sie nach 500 vollständigen Ladezyklen, also von voll bis leer, bis zu 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität behalten sollen.In der Praxis konnte dieser Wert aber übertroffen werden, und zwar deutlich. Denn laut Apple erreichen iPhone 15 und iPhone 15 Pro den 80-Prozent-Wert erst nach 1000 vollständigen Ladezyklen. Das ist zwar keine konkrete Verbesserung bei einem neuen Smartphone, ist aber spürbar, wenn man das Gerät länger besitzt und nutzt.Laut dem kalifornischen Hersteller konnte man diese Verbesserung mithilfe diverser Optimierungen an Komponenten und den verschiedenen Energieverwaltungssystemen erreichen. Apple sagt, dass das aktuell nur für das iPhone 15 und dessen Varianten gilt, bei älteren Smartphone-Modellen belässt man den Counter deshalb auch bei 500 Ladezyklen, also dem bisherigen Wert. Allerdings wird Apple eigenen Angaben nach auch die älteren Modelle überprüfen, um zu sehen, ob die Daten der Ladezyklen noch korrekt sind.Das Thema Akku ist bei Apple derzeit auch weit oben angesiedelt, denn mit iOS 17.4 hat der Konzern neue Einstellungen für die Akku-Gesundheit umgesetzt. Diese bieten eine Möglichkeit, das Laden auf 80 Prozent zu beschränken. Denn das Aufladen bis zu diesem Wert ist relativ effizient, die letzten 20 Prozent verbrauchen allerdings verhältnismäßig viel Energie und erzeugen mehr Wärme, was die Batterie abnutzen kann.