Nintendo Switch: Firmware-Update 18.0 veröffentlicht - Das ist neu

Die Nintendo Switch , Switch Lite und das OLED-Modell erhalten jetzt ein neues Firmware-Update auf Version 18.0.0. Neben diversen Bugfixes zur Systemstabilisierung erhalten Konsolenspieler neue Optionen zur Energieverwaltung und für Spracheinstellungen.

Neue Optionen zum Energiesparen

"15 Minuten" als Option für "Automatischer Ruhezustand beim Spielen am Fernseher" in den Energieverwaltungs-Einstellungen hinzugefügt.

Koreanisch als unterstützte Sprache für das Einführungsvideo zu "Nintendo Switch Parental Controls" hinzugefügt.

Wenn die Konsolensprache auf Koreanisch eingestellt ist, kann das Video über Einstellungen > Elterliche Kontrolle aufgerufen werden.

Allgemeine Systemstabilitätsverbesserungen zur Verbesserung der Benutzererfahrung.

Brachten die Software-Updates für die Nintendo Switch in den letzten Monaten vorrangig Verbesserungen für die Stabilität des Systems, liefern die Japaner mit der kürzlich veröffentlichten Firmware-Version 18.0.0 eine Handvoll neuer Funktionen - vorrangig interessant für die Energieverwaltung der Hybrid-Konsole.Im TV-Modus (via Dock) können die Nintendo Switch und das OLED-Modell nun bereits nach 15 Minuten Inaktivität automatisch in den Standby- bzw. Ruhe­zu­stand wechseln. Zuvor waren solch kurze Zeiträume nur im Handheld-Modus verfügbar. Ebenso kommen mit dem Update Neuerungen für die koreanische Sprachversion nebst Stabilitätsverbesserungen auf die Konsole.Wird der Patch nicht über Nacht auf die Nintendo Switch geladen, kann die Aktualisierung manuell über die Systemeinstellungen angestoßen werden. Die passenden Optionen findet ihr im Menü Konsole -> System-Update. Der Download beginnt automatisch, sobald ein neues Update zur Verfügung steht.Aufgrund der überschaubaren Changelos der zurückliegenden Software-Updates haben Switch-Spieler bereits aufgegeben, über neue Funktionen der aktuellen Konsolengeneration zu spekulieren. Echte Neuheiten werden erst mit der Einführung der Nintendo Switch 2 erwartet, die voraussichtlich im ersten Quartal 2025 erscheinen wird.Nach aktuellem Stand wird die neue Nintendo-Konsole einmal mehr mit einem Nvidia-Prozessor ausgerüstet sein. Gerüchten zufolge dürfte das Gerät zudem ein LCD-Panel nutzen und mit dem Nvidia-Chip in etwa die Leistung einer PS4 erreichen. Man rechnet erneut mit einer Art Hybrid-Konsole, die sowohl in einem Dock als auch mobil betrieben werden kann.