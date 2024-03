Ende Februar wurde bekannt, dass Nintendo den Switch-Emulator Yuzu und dessen Macher verklagt und dabei auch recht dick aufträgt. So soll Yuzu für millionenfache Copyright-Verstöße direkt verantwortlich sein. Tropic Haze, die Macher des Emulators, sehen das anders und wehren sich.

Gerichtliche Auseinandersetzung wahrscheinlich

Zusammenfassung Nintendo verklagt Yuzu-Emulator wegen Urheberrechtsverstößen

Tropic Haze wehrt sich gegen Vorwürfe von Nintendo

Yuzu-Emulator bleibt trotz Klage zum Download verfügbar

Keine öffentliche Reaktion von Yuzu-Machern auf Klage

Emulatoren an sich nicht illegal, Nutzung kopierter Spiele schon

Nintendo sieht in Yuzus Technik eine Piraterie-Ermöglichung

Emulator-Szene zeigt sich teils solidarisch, teils kritisch

Nintendo wirft Tropic Haze vor, Piraterie "in kolossalem Ausmaß" zu ermöglichen und beim Beklagten sieht man das naturgemäß anders. Es ist auch zu erwarten, dass sich die Sache vor Gericht ziehen wird, denn die Yuzu-Macher wollen nicht einfach so klein beigeben. Wie PC Fokus auf Twitter berichtet (via Eurogamer ) hat Tropic Haze nämlich anwaltliche Hilfe angeheuert und erklärte sich bereit, auf die Vorwürfe innerhalb der vorgegebenen 60-Tage-Frist zu antworten.Tropic Haze sieht offenbar keine Schuld bei sich und auch keinen Grund, die Angelegenheit zu entschärfen. Denn aktuell steht der Emulator nach wie vor auf seiner offiziellen Seite zum Download zur Verfügung, einschüchtern lassen sich die Yuzu-Macher also nicht. Bisher hat man auch nicht auf die Klage öffentlich reagiert, weder auf Social-Media-Konten von Yuzu noch auf jenen von Tropic Haze selbst.Es ist also nicht klar, wie man sich verteidigen will, es steht aber fest, dass sich die Yuzu-Macher wehren werden. Es ist allerdings nicht schwer, zu erraten, wie die Verteidigungsstrategie ausfallen wird. Denn bei Yuzu handelt es sich um einen Emulator. Dieser ist allerdings per se nicht illegal, da der Urheberrechtsverstoß erst dann passiert, wenn illegal kopierte Spiele darauf ausgeführt werden.Allerdings ist Nintendo der Ansicht, dass "ohne Yuzus Entschlüsselung von Nintendos Verschlüsselung könnten nicht autorisierte Kopien von Spielen nicht auf PCs oder Android-Geräten gespielt werden". Das Unternehmen verweist außerdem darauf, dass die meisten Seiten, die illegale Kopien anbieten, direkt auf Yuzu verweisen.Auch in der Emulator-Szene ist Yuzu nicht ganz unumstritten. Zwar erklärten sich die meisten dort mit Tropic Haze solidarisch, es gab aber auch die eine oder andere kritische Stimme, die meinte, dass Yuzu in der Tat eine eindeutige Piraterie-Ausrichtung hat.