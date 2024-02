Mondbasis Alpha Staub: China plant eine "Ziegelfabrik" auf dem Mond

Es ist kein Geheimnis, dass China große Weltraumambitionen hat. Eine Raumstation hat man bereits, doch auch das nächste Ziel wurde bereits ins Visier genommen: der Mond . Dort soll eine lunare Basis entstehen und nun sieht man sich an, wie das am besten funktionieren könnte.

Mondstation: Klingt spannend, aber wie baut man sie?

Der Mond liegt zwar direkt vor unserer Haustür, dennoch ist es gar nicht so einfach, ihn zu erreichen. Oder besser gesagt: Dorthin Ausrüstung zu transportieren und sicher zu landen. Das macht auch den Aufbau einer Mondstation zur Herausforderung und ist auch der Grund, warum die nationale Raumfahrtbehörde Chinas nun nach Wegen sucht, ob und wie man das Material vor Ort verwenden kann. Gemeint ist damit vor allem der Mondstaub, denn davon gibt es auf dem Erdtrabanten mehr als genug.Die South China Morning Post berichtet nun, dass die Raumfahrtbehörde eine Ausschreibung gestartet hat und Partner bzw. Unternehmen aufruft, ein neues System zu entwickeln. Dabei soll ein Gerät "Ziegelsteine" aus Mondstaub pressen, diese sollen dann von einem Roboter zusammengefügt werden.Unternehmen, Universitäten und Forschungsinstitute haben bis zum 10. März Zeit bekommen, sich mit vorläufigen Vorschlägen zu melden. Diese sollen nicht nur technisch machbar, sondern müssen auch finanziell tragbar sein und zeitlich Sinn ergeben.Auf die Reise soll das System im Jahr 2028 gehen, und zwar an Bord von Chang'e 8. Die unbemannte Mondsonde soll die Grundlage für eine internationale lunare Station bilden. Die dazugehörige Mission wird aus einem Lander, einem Rover und einem Roboter bestehen, insgesamt soll sie 14 wissenschaftliche Instrumente auf den Mond bringen.Die Ziegelsteinpresse soll mithilfe von Sonnenenergie funktionieren und dabei den Mondboden schmelzen. Als Mindestgeschwindigkeit, diese in "funktionale Teile" zu verwandeln, gab die chinesische Raumfahrtbehörde 40 Kubikzentimeter pro Stunde vor. Das 50 Kilogramm schwere Gerät soll Form und Temperatur des Bodens während des Schmelzens und Formens überwachen und danach auch die mechanischen und thermischen Eigenschaften der hergestellten Ergebnisse messen.