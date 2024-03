China testet erfolgreich Prototyp für atomgetriebenes Mars-Raumschiff

Der Mars ist mit konventionellen Raketenantrieben rund 200 bis 350 Tagen entfernt - je nach Position im Sonnensystem. China will die Reisedauer mit dem Einsatz nuklearer Antriebe deutlich verkürzen. Der Test eines wichtigen Prototyps wurde jetzt erfolgreich abgeschlossen.

Mit Atomantrieb ins All

Ein neues Rennen

Zusammenfassung Marsreisen dauern mit heutigen Raketen rund sieben Monate

China testet erfolgreich Prototyp für nuklearen Antrieb

Chinesischer Kernreaktor könnte Reise auf drei Monate verkürzen

Neue Technologie erlaubt Miniaturisierung des Reaktors

Reaktor passt in Containergröße und wiegt acht Tonnen

USA und ESA forschen ebenfalls an nuklearer Raumfahrt

Chinesisches Projekt mit 1,5 Megawatt deutlich ambitionierter

Wie können wir schneller durchs Sonnensystem reisen? Rund um die Welt wird nach Ideen gesucht, dabei werden seit Jahrzehnten auch immer wieder nukleare Antriebe ins Spiel gebracht. Jetzt vermeldet South China Morning Post , dass der Prototyp eines fortschrittlichen Kernreaktorsystems erfolgreich die ersten Tests absolviert hat.Nach aktuellen Berechnungen brauchen auch moderne konventionelle Raketen wie das Starship von SpaceX rund sieben Monate zum Mars - bei optimaler Konstellation mit der Erde. Die Wissenschaftler aus China stellen die Schätzung auf, dass ihr System die Reise auf drei Monate verkürzen kann.Wie die Veröffentlichung in der Zeitschrift Scientia Sinica Technologica der Chinesischen Akademie der Wissenschaften beschreibt, konnte das Team mit den Tests Technologien erfolgreich erproben, die es möglich machen, einen Reaktor der Megawatt-Klasse auf eine "bisher unerreichte" Größe zu schrumpfen.Die Innovationen mache es wiederum erst möglich, den Reaktor "leicht zu verladen und per Rakete zu starten." Am Boden findet die benötigte Hardware in einem Volumen der Größe eines Containers Platz und wiegt rund acht Tonnen. Im All soll sich die gesamte Konstruktion inklusive der Kühlkörper auf die Höhe eines 20-stöckigen Gebäudes entfalten können.Nukleare Energiequellen für die Eroberung des Weltraums zu nutzen, ist unter den Weltraumagenturen in den letzten Jahren wieder ein heißes Thema. Die USA haben vor, einen 20-Kilowatt-Kernreaktor in den frühen 2030er-Jahren zum Mond zu schicken, langfristige Forschungsprojekte erproben den Einsatz für Mars-Reisen Auch die ESA entwickelt in mehreren Projekten Technologien für die nukleare Raumfahrt. Mit einer anvisierten Leistung von 1.5 Megawatt geht das chinesische Projekt aber weit über diese Vorhaben hinaus - zumindest in der Theorie.