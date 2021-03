Könnte aktiviert werden: Apple HomePod Mini hat verborgenen Sensor

Im HomePod mini schlummert eine Funktion, die erst durch Analyse der Hardware entdeckt wurde. Apple hat in dem Smart-Speaker einen Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit integriert, diesen aber weder offiziell angekündigt, noch bisher aktiviert.

Der HomePod mini kann mehr als Apple verraten hat

Viele Funktionen vorstellbar

Apple

Im Markt für Smart-Speaker muss sich Apple auch drei Jahre nach Start der HomePod-Familie mit einem Anteil von rund 5 Prozent zufriedengeben - Wachstum ist dabei nicht zu verzeichnen. Ein Faktor, der für Kunden hier entscheiden ist: der Funktionsumfang. In dieser Hinsicht könnte Apple beim HomePod mini, der im letzten November vorgestellt worden war, Funktionen nachlegen, über die man bisher nicht gesprochen hatte.Wie Bloomberg schreibt, findet sich im kleinen Smart-Speaker von Apple ein Sensor für die Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Das Unternehmen hatte dieses Bauteil - das durchaus attraktive Smart-Home-Funktionen ermöglicht - bei der Vorstellung aber nicht erwähnt und bisher zumindest nicht für öffentliche Features freigegeben. Wie Bloomberg von "mit der Sache vertrauten Quellen" erfahren haben will, laufen intern schon länger Diskussionen, wofür der Sensor genutzt werden könnte.Für etwas komplexere Smart-Home-Schaltungen kann ein solcher Sensor viele Funktionen automatisch auslösen. Apple soll aktuell dabei über die klassischen Vernetzung mit Thermostaten nachdenken, so das diese auf Sensorwerte des HomePod mini reagieren können. Denkbar wäre natürlich auch die temperaturabhängige Steuerung von Geräten wie Ventilatoren.Apple hatte vor Kurzem angekündigt, sich künftig voll auf dem HomePod mini konzentrieren zu wollen. Mit der Aktivierung des bisher verborgenen Sensoren könnte man in Sachen Funktionsumfang zu aktuellen Amazon Echo und Google Nest-Angeboten aufschließen. Ob Apple solche Schritte plant, ist dem aktuellen Bericht aber nicht zu entnehmen.