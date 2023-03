Apple soll HomePod mit Display vorbereiten, Start wohl Anfang 2024

Apple hat vor Kurzem seinen HomePod 2 vorgestellt, dieser wurde von der Kritik auch mit Lob bedacht. Deshalb überrascht es nicht, dass der Konzern diese Gerätereihe ausbauen will. Laut dem bekannten Insider Ming-Chi Kuo soll auch ein HomePod mit Display in Planung sein.

Apples Version von Amazon Echo Show

Zusammenfassung Apple hat neuen HomePod 2 vorgestellt, der mit Lob bedacht wurde.

Konzern plant Ausbau der Gerätereihe, als nächstes HomePod mit Display.

Display soll 7 Zoll groß sein, Verkaufsstart erstes Quartal 2021.

HomePod soll Smart-Home-Strategie von Apple erweitern.

Bloomberg berichtet von iPad-artigem Gerät, das an Wand befestigt wird.

Zweites Gerät soll Mischung aus iPad, Apple TV und HomePod sein.

Unklar, welches Gerät Kuo als Quasi-Nachfolger meint, womöglich beide.

Apple hat Mitte Januar seinen HomePod der zweiten Generation vorgestellt und gestartet. Dieser sieht im Wesentlichen so aus wie der erste smarte Lautsprecher des Konzerns aus Cupertino, unter der Haube gab es dann aber doch einige Verbesserungen. Das Gerät kam in der Presse gut weg, auch Kunden greifen wohl gerne zum HomePod 2.Bereits zuvor gab es Gerüchte, dass Apple ein Gerät plant, das iPad, Apple TV und HomePod in sich vereint und diese greift der wohl bekannteste und renommierteste Apple-Analyst Ming-Chi Kuo nun auf. Kuo hat nun eine neue Analyse zum Thema veröffentlicht und laut dieser wird ein HomePod mit Display kommen, das Gerät wird jedoch gänzlich anders aussehen als das aktuelle Modell.Kuo, der über beste Kontakte zu Apple-Zulieferern verfügt, schreibt in einem Beitrag auf Medium (via 9to5Mac ), dass der neue HomePod ein sieben Zoll großes Display haben werde. Dieses wird exklusiv der chinesische Hersteller Tianma liefern, das Gerät ist derzeit für das erste Quartal des nächsten Jahres geplant.Der Display-HomePod könnte laut Kuo auch einen Strategiewechsel der Smart-Home-Strategie von Apple einläuten, denn er dürfte eine engere Integration mit anderen Hardware-Produkten von Apple ermöglichen. Es ist nicht der erste Bericht, der davon spricht, dass der kalifornische Konzern seine Aktivitäten in diesem Bereich ausbauen will.So hat Bloomberg vor einiger Zeit berichtet, dass Apple derzeit unterschiedliche Produktideen für das smarte Zuhause testet, und zwar mit dem Ziel, dieses aus seiner Sicht zu erweitern. Die Wirtschaftsseite sprach damals von einem iPad-artigen Gerät, das an der Wand befestigt werden kann, um HomeKit-Zubehör zu steuern, Videos abzuspielen und FaceTime-Anrufe zu tätigen. Das zweite Gerät, das in diesem Zusammenhang genannt wurde, war die oben erwähnte Mischung aus iPad, Apple TV und HomePod, es ist aber nicht ganz klar, welches Gerät Kuo als Quasi-Nachfolger dieser Pläne meint - womöglich sind es sogar beide.