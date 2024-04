Schluss mit 4 Prozent: Comdirect senkt seine Tagesgeld-Zinsen

Nachdem bereits die Commerzbank Anfang März die Zinsen aufs Tages­geld gesenkt hat, folgt nun die Tochter Comdirect. Nicht nur enden die Zeiten des 4-Prozent-Zins, zusätzlich wird auch der Zeitraum für Bo­nus­zinsen halbiert - vorerst aber nur für Neukunden.

Comdirect

Änderungen beim Tagesgeld treten in Kraft

Die Konditionen für Tagesgeld-Konten bei Comdirect verschlechtern sich. Wie die Commerzbank-Tochter ankündigt, sinken die Bonuszinsen für Neukunden ab sofort auf 3,25 Prozent (zuvor 3,75 Prozent). Auch der in Kombination mit einem Girokonto höhere Zinssatz von einst 4,0 Prozent wird auf 3,5 Prozent reduziert.Gleichzeitig halbiert die Direktbank die Dauer der Bonuszinsen von sechs auf drei Monate. Im Anschluss gilt dann der aktuelle Basiszins in Höhe von 0,75 Prozent. Immer­hin: Neukunden erhalten bei der Eröffnung eines Girokontos inkl. Tages­geld Plus-Konto eine Einmalprämie in Höhe von 75 Euro (zuvor 50 Euro).(Anzeige)Comdirect-Bestandskunden sind von den Konditionsänderungen nicht betroffen. Für Girokonto- bzw. Tagesgeld-Kontoeröffnungen vor dem 10. April 2024 bleibt es bei einem Aktionszeitraum von sechs Monaten zu maximal 4,0 Prozent p.a. auf Guthaben von bis zu einer Million Euro.Ähnlich wie die Commerzbank, DKB, Bunq, ING und Co. reagiert auch Com­direct auf eine möglicherweise an­ste­hen­de Leitzinssenkung seitens der Eu­ro­pä­ischen Zentralbank (EZB). Im Schnitt nähern sich auch hier die Tagesgeld-Zinsen immer weiter der 3-Prozent-Marke an. Trade Republic (4 Prozent) und die Consorsbank (3,75 Prozent) gehören derzeit zu den deutschen Banken mit den besten Tagesgeld-Konditionen.