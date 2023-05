DOS & Windows 95: Neuer Handheld-PC mit Original 386-CPU vorgestellt

ASUS ROG Ally, Steam Deck, Avaneo und GPD waren gestern. Ein chinesischer Anbieter hat begonnen, eine sehr spezielle tragbare Gaming-Plattform anzubieten. Der Hand 386 Computer ist ein tragbarer "PC" mit eingebauter Hardware-Tastatur und einer Intel 386-kompatiblen CPU.

Aliexpress

Der YouTuber Anatoly Shashkin stieß bei der chinesischen Online-Handelsplattform Aliexpress jüngst auf ein höchst kurioses neues Produkt. Dort bietet ein Händler den sogenannten Hand-386-Computer an, der im Grunde genau das ist: ein tragbarer Mini-PC auf Basis einer 386-CPU . Das Gerät bietet genauer gesagt eine 386SX-CPU, deren Leistung mit ihren 40 Megahertz kaum ausreicht, um damit Windows 95 zu betreiben.Im Grunde hat man also "uralte" Komponenten zusammengeworfen, um sozusagen das ultimative DOS- und Windows-basierte Retro-Gaming-Handheld zu schaffen. Das Besondere ist hier, dass der chinesische Hersteller, dessen Name nicht wirklich bekannt ist, es offenbar geschafft hat, einen Vorrat an den benötigten alten Original-Bauteilen aufzutreiben, wobei einige Komponenten auch heute noch gefertigt werden.Die technische Basis des Hand 386 bildet ein Nvidia M6117 SoC mit dem dazugehörigen ULi M1217 Chipset, welches unter anderem eine Intel 386SX-kompatible CPU enthält. Außerdem ist ein VGA-Grafikchip der eigentlich schon 2000 pleite gegangenen Firma Chips & Technologies enthalten, der maximal VGA-Auflösung von 256 Farben liefert. Das System, welches auf einem speziell entwickelten Mainboard läuft, nutzt acht Megabyte Arbeitsspeicher und bietet als Speicher-"Laufwerk" einen per IDE angebundenen CompactFlash-Kartenslot.Zur weiteren Ausstattung gehören kurioserweise auch ein USB- und sogar ein ISA-Port. Das Gerät verfügt zudem über ein LCD, es ist aber noch unklar, wie groß der Bildschirm tatsächlich ist. Die Bedienung des Hand 386 kann mit der Hardware-Tastatur erfolgen. Der kleine 386-Computer soll vor allem Retro-Fans ansprechen, die den eingebauten OPL3-Syntheziser nutzen oder Spiele unter DOS oder Windows 95 in ihrer Originalumgebung verwenden wollen.Die Frage nach der Herkunft der hier verwendeten Chips wird auf der Aliexpress-Seite des Anbieters ebenfalls beantwortet. Die einst von Nvidia gefertigte 386-kompatible Plattform stammt offenbar aus Altgeräten, deren Komponenten hier nun recycelt werden. Das Gleiche dürfte auch für einige andere Bauteile wie den Speicher und die anderen Chips gelten, während die Tastatur, das Display und das Gehäuse aus moderner Fertigung stammen.Sonderlich günstig ist der Hand-386-Computer leider nicht. Über Aliexpress kostet das Gerät bei Bestellung aus Deutschland rund 220 Euro, wobei man auch noch die Kosten für die Einfuhr nach Europa aufrechnen muss. Ergänzend nur noch eins: Intel stellte die erste 386SX-CPU bereits 1988 vor. Damals war noch nicht einmal Windows 3.x erschienen. Die Verwendung von Windows 95 scheint also auf dieser Plattform eine echte Herausforderung zu sein, sodass man wohl eher mit früheren x86-kompatiblen Betriebssystemen arbeiten sollte.