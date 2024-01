Google hat Milliarden Dollar ausgegeben, um Mitarbeiter zu entlassen

Entlassungen stehen dieser Tage in der IT-Branche leider an der Tages­ordnung, es vergeht kaum ein Tag ohne entsprechende Meldung. Solche Maßnahmen haben natürlich Kosteneinsparungen als Hinter­grund, doch der Suchmaschinenriese Google zeigt, dass das teuer ist.

Einsparungen kosten Geld

Umsatz wächst

Zusammenfassung Entlassungen in IT-Branche derzeit häufig

Google zahlte 2023 insgesamt 2,1 Mrd. $ für Entlassungen

700 Mio. $ für Abfindungen 2024

Büroschließungen verursachen weitere hohe Kosten

Dennoch starkes Umsatzwachstum bei Google

Suchgeschäft als größte Einnahmequelle

YouTube und Google One bringen Milliarden

Massenentlassungen werden vom Management gerne als Mittel der unternehmerischen Verschlankung verkauft, doch das bedeutet nicht, dass diese Maßnahmen günstig sind, zumindest kurzfristig. Das zeigt nun das Beispiel Google bzw. Alphabet: Denn wie The Verge berichtet, hat der Suchmaschinenkonzern im vergangenen Jahr im Zuge der Entlassung von rund 12.000 Mitarbeitern rund 2,1 Milliarden Dollar an Abfindungen und anderen Ausgaben bezahlen müssen.Und das geht auch munter so weiter: Denn bereits nach einem Monat des Jahres 2024 hat das kalifornische Unternehmen rund 700 Millionen Dollar aufwenden müssen, um Abfindungspakete und Ähnliches zu begleichen, dabei ging es um den Stellenabbau von etwa 1000 Angestellten. Diese Zahlen stammen aus dem jüngsten Geschäftsbericht des Suchmaschinenriesen.Dennoch konnte Google im Vorjahr in den meisten Geschäftsbereichen wachsen: Insgesamt vermeldete das Unternehmen für das vierte Quartal von 2023 einen Umsatz von 86 Milliarden Dollar, das ist ein Plus von rund 13 Prozent.Dabei war wie immer das Suchgeschäft die primäre Einnahmequelle, hier wurden 48 Milliarden Dollar vermeldet, auch das bedeutet ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Abo-Geschäft von YouTube Premium und Music, YouTube und Google One spülte 10,7 Milliarden Dollar in die Kassen, Werbung auf YouTube brachte 9,2 Milliarden Dollar ein.Übrigens kosteten nicht nur die Entlassungen eine Menge Geld, sondern auch die damit verbundenen Immobilien. Denn bei der Schließung von Büros gab es kurzfristig keine Einsparungen, sondern im Gegenteil Kosten von rund 1,8 Milliarden Dollar.