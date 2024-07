Movie2k: Zweiter Prozess gegen Betreiber kann endlich starten

Gegen Betreiber des illegalen Streaming-Portals Movie2k kann jetzt der Prozess starten. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen Hauptbetreiber und einen Mitarbeiter Anklage beim Landgericht Leipzig erhoben.

Zusammenfassung Anklage gegen Betreiber von Movie2k beim Landgericht Leipzig erhoben

Hauptbetreiber in 219928 Fällen urheberrechtlicher Verstöße angeklagt

Zusätzlich Anklage wegen Geldwäsche und Anstiftung zur falschen Verdächtigung

Zweiter Angeklagter wegen Geldwäsche und schwerer Steuerhinterziehung vor Gericht

Hauptbetreiber wurde im Mai 2023 festgenommen und saß in Untersuchungshaft

Programmierer des Portals zu Bewährungsstrafe verurteilt; Urteil rechtskräftig

Ermittler beschlagnahmten 2700 Bitcoin, Erlös von 38,6 Millionen Euro erzielt

Dem inzwischen 40-jährigen deutschen Hauptbetreiber wird gewerbsmäßige unerlaubte Verwertung von urheberrechtlich geschützten Werken nach dem Urheberrechtsgesetz in 219.928 tateinheitlichen Fällen vorgeworfen. Hinzu kommt gewerbsmäßige Geldwäsche in 146 Fällen sowie Anstiftung zur falschen Verdächtigung. Mit den Millioneneinnahmen aus Werbeverträgen soll der Mann Bitcoins erworben haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit.Die Aktivitäten des Beschuldigten liegen teils um die zehn Jahre zurück. Die Polizei wollte ihn auch schon vor Jahren festsetzen und fahndete ab 2019 sogar mit einem internationalen Haftbefehl nach ihm. Erst im Mai 2023 konnte er dann im Ausland festgenommen werden und saß nach der Auslieferung bis zum Januar dieses Jahres in Untersuchungshaft.Dem zweiten Angeklagten wird gewerbsmäßige Geldwäsche in 46 Fällen und Steuerhinterziehung im besonders schweren Fall vorgeworfen. Bei dem 37-Jährigen handelt es sich um einen polnischen Staatsbürger. Dieser soll mit dem Hauptbetreiber befreundet gewesen sein und wurde für seine Dienste beim Betrieb der Plattform in Bitcoin bezahlt.Bereits abgeschlossen ist das Verfahren gegen einen zweiten Hauptbetreiber. Bei diesem handelte es sich um den Programmierer des Portals. Auch ihm wurden gewerbsmäßige Verwertung geschützter Werke, Geldwäsche, Betrug und Steuerhinterziehung vorgeworfen. Dafür wurde er zu einem Jahr und acht Monaten Gefängnis verurteilt, die Strafe ist aber zur Bewährung ausgesetzt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.Ebenfalls mit einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten kam ein weiterer Beteiligter davon. Dieser war laut den Ermittlungen für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs zuständig. Im Zuge der Ermittlungen hatten die Behörden 2700 Bitcoin beschlagnahmt, die über einen Notverkauf vor einiger Zeit 38,6 Millionen Euro einbrachten. Was mit diesem Geld passiert, muss das Amtsgericht Leipzig erst noch entscheiden.