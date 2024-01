Die Übernahme des Saugroboter-Herstellers iRobot durch Amazon ist vom Tisch. Bedenken seitens der Europäischen Union und ein mögliches Veto der EU-Kommission haben dazu geführt, dass der Online-Händler vom 1,4 Milliarden US-Dollar schweren Deal zurücktritt.

iRobot

"Ein Verlust für Verbraucher und Innovation"

Neuer CEO, Sparplan und Entlassungen

Saugroboter bei Saturn Top-Modelle jetzt stark reduziert!

Zum Angebot

Zusammenfassung Amazon verzichtet auf iRobot-Übernahme

EU-Bedenken stoppen 1,4 Milliarden-Deal

Kommission befürchtet Wettbewerbsbeschränkung

Amazon kritisiert regulatorische Hürden

Kein offizielles EU-Veto, aber Andeutungen

iRobot-CEO Colin Angle tritt zurück

Aktie von iRobot fällt um bis zu 20 Prozent

Im Sommer 2022 kündigte Amazon an , den Hersteller der bekannten Roomba-Saugroboter für einst 1,7 Milliarden US-Dollar aufzukaufen. Doch der mittlerweile auf 1,4 Milliarden US-Dollar geschrumpfte Deal wird nicht zustande kommen. Ein Jahr nach der Ankündigung der Übernahmepläne äußerte sich die Europäische Union besorgt und leitete entsprechende Untersuchungen ein."Die Kommission befürchtet, dass Amazon durch die Übernahme in der Lage wäre, den Wettbewerb auf dem Markt für Saugroboter zu beschränken", teilte die EU-Kommission bereits im Sommer 2023 mit. Man befürchtete, dass Angebote zukünftiger Wettbewerber von Amazons Verkaufsplattform ausgeschlossen oder diesen das "Works with Alexa"-Programm verwehrt werden könnte."Wir sind enttäuscht, dass die Übernahme von iRobot durch Amazon nicht zustande gekommen ist. Unangemessene und unverhältnismäßige regulatorische Hürden entmutigen Unternehmer, die in der Übernahme einen Weg zum Erfolg sehen sollten, und das schadet sowohl den Verbrauchern als auch dem Wettbewerb - also genau den Dingen, die die Regulierungsbehörden angeblich schützen wollen", sagt David Zapolsky , Amazon SVP und General Counsel.Ein offizielles Veto gegen die iRobot-Übernahme wurde seitens der EU nicht ausgesprochen, stand der Nachrichtenagentur Reuters zufolge jedoch im Raum. Somit war abzusehen, dass Amazons Zukauf nicht ohne umfangreiche Verhandlungen durchgewunken wird. iRobot bleibt weiterhin unabhängig, zieht allerdings Konsequenzen aus dem gescheiterten Milliarden-Deal.iRobot-Gründer, CEO und Ver­wal­tungs­rats­chef Colin Angle tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Sein Chefjurist Glen Weinstein wird bis auf Weiteres den Posten als Geschäftsführer übernehmen. Zudem sollen bis Ende März 350 Mit­ar­bei­ter entlassen werden. An der Bör­se brach die Aktie des angeschlagenen Un­ter­neh­mens zeitweilig um bis zu 20 Prozent ein.iRobot ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Robotern spezialisiert hat. Die bekanntesten Pro­duk­te von iRobot sind der Staub­sau­ger­ro­bo­ter Roomba und der Bo­den­rei­ni­gungs­ro­bo­ter Scooba, der jetzt als Braava bekannt ist. Ursprünglich produzierte iRobot auch Roboter für militärische Zwecke. Das Unternehmen wurde 1990 von den MIT-Absolventen Helen Greiner, Rodney Brooks und Colin Angle gegründet.