Samsung Jet Bot: Next-Gen Saug-Roboter dampft den Dreck einfach weg

Zur CES 2024 wollen die Hersteller mit Innovationen punkten. Samsung stellt mit der Bespoke Jet Bot Combo einen neuen Staubsaugerroboter mit Station vor, der besonders hartnäckigen Schmutz mit einem neuen Trick zu Leibe rückt: heißem Dampf.

Samsung

Heißer Helfer: Samsung Roboter dampft Flecken weg

Auch sonst Next-Gen

Saugroboter bei Media Markt Alle Haushalts-Deals im Überblick

Zum Angebot

Zusammenfassung Samsungs Bespoke Jet Bot nutzt heißen Dampf gegen Schmutz

Erkennungssystem für Flecken, Mopps werden an Station vorbereitet

KI und 3D-Sensoren ermöglichen präzise Objektumgebungserkennung

Jet Bot erkennt Bodenarten und hebt Mopps bei Teppichen an

Automatische Mopp-Reinigung in Station mit Dampf für Hygiene

Preis und Veröffentlichungsdatum des Samsung Roboters unbekannt

Die Zeiten, in denen Staubsaugerroboter einfach blind ihre Bahnen durch die Wohnung ziehen, sind lange vorbei. Sensoren, Kameras und andere Features erlauben immer präzisere Putzvorgänge. Samsung will mit seinem neuesten Modell die automatische Bodenreinigung auf ein neues Niveau heben. Die wichtigste Neuerung: ein ausgeklügeltes System zur Erkennung von hartnäckigen Flecken, die dann mit Dampf entfernt werden.Wenn der Jet Bot mit seinen Kameras einen Fleck erkennt, kehrt er zunächst zur Reinigungsstation zurück. Dort werden die Mopps dann "mit heißem Dampf und Wasser erhitzt". So vorbereitet, kehrt der Saug- und Wischroboter zu dem Ort der Verunreinigung zurück. Mit 170 Umdrehungen pro Minute sollen dann auch eingetrocknete Flecken zuverlässig weggeschrubbt werden können.Samsung betont, dass das neue Modell dank KI-Unterstützung sowie 3D-Sensoren eine deutlich präzisere Objekt- und Umgebungserkennung leistet. Das macht es dem Roboter unter anderem möglich, die Art des Bodens zuverlässig zu erkennen. Neben der Möglichkeit, die Mopps bei Erkennung von Teppichen anzuheben, kann Jet Bot diese nach Bedarf auch selbstständig bei der Station ablegen.Der heiße Dampf kommt auch bei der automatischen Reinigung der Mopps in der Station zum Einsatz. Das soll Gerüche verhindern und eine "hygienischere Wartung" ermöglichen.In Bezug auf einen Preis und die mögliche Veröffentlichung schweigt sich der Konzern bisher noch aus, am Stand von Samsung auf der CES 2024 darf der Roboter aber schon seine ersten Runden drehen.