Übernahme von iRobot durch Amazon: EU prüft Saugroboter-Übermacht

iRobot ist klarer Weltmarktführer bei Saugrobotern, für Amazon ist der Hersteller aus vielen Gründen eine spannende Ergänzung zum eigenen Konzern. Die Europäische Kommission schaut auf die angekündigte Übernahme aber mit Sorge und leitet jetzt eine Untersuchung ein.

EU-Kommission prüft Amazons Übernahme von iRobot

Wettbewerbsbeschränkung nur ein Thema

DYSON V15 Detect - Prime-Day-Konter Zum Deal-Preis von 659€ mit MyMediaMarkt-Account

Zum Angebot

Zusammenfassung iRobot ist klarer Weltmarktführer bei Saugrobotern.

Amazon will iRobot inkl. Schulden für 1,7 Mrd. US-Dollar übernehmen.

Europäische Kommission leitet Untersuchung ein, befürchtet Wettbewerbsbeschränkung.

Bedenken: Benachteiligung Wettbewerber auf Amazon, Einschränkung der Zertifizierung für Alexa.

Amazon verspricht, auf Fragen und Anliegen aus Europa einzugehen.

In den USA wird der Deal ebenfalls geprüft.

In UK hat Amazon grünes Licht für die Übernahme erhalten.

Es gibt keine Saugroboter-Marke , die in mehr Wohnungen auf der Welt unterwegs ist. iRobot gilt als Pionier der Branche, ist in den vergangenen Jahren aber durch die Konkurrenz aus China zunehmend unter Druck geraten. 2022 dann die Ankündigung durch Amazon: Man wolle das Unternehmen inklusive der ausstehenden Schulden für 1,7 Milliarden US-Dollar übernehmen. Bei Regulierungsbehörden rund um den Globus wird dieses Vorhaben seit dem geprüft. Jetzt haben auch die europäischen Wettbewerbshüter eine Untersuchung eingeleitet."Die Kommission befürchtet, dass Amazon durch die Übernahme in der Lage wäre, den Wettbewerb auf dem Markt für Saugroboter zu beschränken", teilten die EU-Kommission am Donnerstagabend laut Freie Presse mit. Die Entscheidung, eine offizielle Untersuchung der Übernahme einzuleiten, fußt vor allem auf zwei konkreten Sorgen der Kartellwächter, die sich um die Benachteiligung des Wettbewerbs drehen.Amazon könnte Angebote von Wettbewerbern einfach von der eigenen Verkaufsplattform ausschließen und damit klar benachteiligen. Ferner hat der Konzern mit seiner "Works with Alexa"-Zertifizierung ein weiteres mächtiges Werkzeug für Kundenbindung in der Hand. Auch hier befürchten die Wettbewerbshüter, dass der Konzern der Konkurrenz von iRobot den Zugang erschweren oder die Zertifizierung ganz verweigern könnte.Die EU spricht von "vorläufigen Bedenken", Amazon hat in einer ersten Reaktion zugesichert, vollumfänglich auf Fragen und Anliegen aus Europa eingehen zu wollen. Auch in den USA wird der Deal aktuell durch die Behörde FTC geprüft, hier spielen neben den Bedenken in Bezug auf den Wettbewerb aber auch Auswirkungen auf die Privatsphäre eine Rolle. In UK hat Amazon im letzten Monat grünes Licht für die Übernahme erhalten.