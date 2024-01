Der Mond schrumpft und das wird zum Problem für geplante Missionen

Der Mond schrumpft, das sorgt für instabile Regionen, in denen Mondbeben sehr wahrscheinlich sind. Nach einer genauen Untersuchung sprechen Forscher eine Warnung für die Region aus, in der die NASA mit der nächsten Mondmission landen wollte.

Wo wird gesiedelt?

Zusammenfassung Mondumfang verringerte sich über Mio. Jahre um 50 Meter

Abkühlung des Kerns verursacht Schrumpfen

Südpolarregion zeigt erhebliche Oberflächenverwerfungen

Seismische Aktivität mit Bodenbewegungen verbunden

Planung von Mondmissionen muss angepasst werden

Seit seiner Entstehung ist der Mond im Laufe von hunderten Millionen Jahren um rund 50 Meter im Umfang geschrumpft. Wissenschaftler führen dieses Phänomen unter anderem auf die langsame Abkühlung des Kerns zurück. "Wie eine faltige Weintraube, wenn sie schrumpft", so beschreibt Phys die Folgen dieser Entwicklung.In einer in der Publikation The Planetary Science Journal veröffentlichten Arbeit schreibt ein Team aus Wissenschaftlern, dass sie vor allem in der südlichen Polarregion des Mondes erhebliche Oberflächenverwerfungen entdeckt haben, die beim Schrumpfen des Mondes entstanden sein sollen. Die Verwerfungen lassen sich direkt mit seismischer Aktivität in Verbindung bringen. Das Problem: Genau hier wollte die NASA eigentlich mit der nächsten Mondmission landen.Wie der Hauptautor der Studie, Thomas R. Watters, Wissenschaftler im Center for Earth and Planetary Studies, beschreibt, deuten die Modellierungen seines Teams darauf hin, dass Bodenerschütterungen in der Südpolarregion nicht nur besonders oft auftreten. Durch die Beschaffenheit der Oberfläche, die größtenteils aus lockeren Sedimenten besteht, sind weitreichende Bodenbewegungen und Erdrutsche sehr wahrscheinlich.Nicholas Schmerr, Mitverfasser der Studie und außerordentlicher Professor für Geologie an der Universität von Maryland, zieht aus den Erkenntnissen Konsequenzen für die Planung der Mondmissionen. "Diese Arbeit hilft uns, uns auf das vorzubereiten, was uns auf dem Mond erwartet - sei es die Konstruktion von Strukturen, die seismischen Aktivitäten auf dem Mond besser standhalten, oder der Schutz der Menschen vor wirklich gefährlichen Zonen."