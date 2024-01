Mondlander Peregrine stürzt auf Erde ab, verglüht wohl in Atmosphäre

Die private Mondfähre Peregrine sollte als Erste ihrer Art erfolgreich auf dem Erdtrabanten landen, doch besonders weit kam sie nicht. Denn wegen eines Treibstofflecks war kurz nach dem Start Schluss mit der geplanten Reise. Demnächst ist der Trip von Peregrine zu Ende.

Astrobotic

Treibstoffleck verhinderte die Mission in geplanter Form

Zusammenfassung Private Mondfähre Peregrine landet nicht auf dem Mond

Treibstoffleck verursacht Abbruch der Mission kurz nach Start

Peregrine im Erdorbit stabilisiert für einige Experimente

Orbit von Peregrine nicht dauerhaft haltbar, Rückkehr zur Erde

Astrobotic informiert über bevorstehendes Verglühen in Atmosphäre

Genauer Zeitpunkt des Wiedereintritts noch unklar

Gemeinsame Pressekonferenz von Astrobotic und NASA geplant

Eigentlich sollte Peregrine zum Mond, dort landen und für die NASA und weitere wissenschaftliche Experimente auf der Oberfläche unseres nächsten Nachbarn durchführen. Doch bereits kurz nach dem Start gab es Probleme, denn ein Leck im Antriebssystems der Landefähre beendete das Vorhaben in seiner ursprünglichen Form. Immerhin: Astrobotic Technology konnte retten, was zu retten war, denn Peregrine wurde im Erdorbit stabilisiert. Dadurch konnten immerhin einige der geplanten Experimente und Messungen durchgeführt werden.Doch von Anfang an war allen bewusst, dass das nicht von Dauer sein wird: Denn Peregrines Orbit war nicht zu halten, es war klar, dass der Lander früher oder später abdriften wird. Nun ist auch bekannt, dass das Raumgefährt nicht etwa in den Tiefen des Weltalls verschwinden wird, sondern es zurück zur Erde geht.Am Wochenende teilte Astrobotic über sein Konto auf Twitter/X mit: "Unsere Analysen waren aufgrund des Treibstofflecks eine Herausforderung, die die Vorhersagen der Flugbahn des Fahrzeugs mit Unsicherheiten belastet hat." Nun ist man aber einer verlässlichen Vorhersage näher gekommen: "Nach unserer neuesten Einschätzung befindet sich das Raumschiff auf dem Weg zur Erde, wo es wahrscheinlich in der Erdatmosphäre verglühen wird."Wann genau das passieren wird, ist derzeit nicht bekannt. Am Donnerstag wollen Astrobotic und NASA aber eine gemeinsame Pressekonferenz geben, in dieser werden wir wohl erfahren, wann der Absturz bzw. das Verglühen zu erwarten ist.