Auf dem Mond herrscht Hochbetrieb, denn gefühlt versucht sich derzeit alle paar Wochen eine staatliche Raumfahrtbehörde oder ein privates Unternehmen an einer Landung auf dem Erdtrabanten. Das gelingt sel­ten, eine kleine Firma hat nun aber Geschichte geschrieben.

NASA/Intuitive Machines

Die Reise von Odysseus ist zu Ende

Glück im Sensor-Unglück

Zusammenfassung Intuitive Machines landet erfolgreich auf dem Mond

Firma aus Houston schreibt mit Odysseus Geschichte

Erste private Mondlandung und US-Landung seit 1972

Odysseus sendet schwaches Signal aus Mondkrater

Vor Landung musste Notfall-Update aufgespielt werden

Navigationsprobleme durch NASA-Experiment kompensiert

Zustand von Odysseus noch ungewiss, weitere Analysen nötig

Intuitive Machines ist ein verhältnismäßig kleines Raumfahrtunternehmen, das seinen Sitz im texanischen Houston hat und dieses hat nun etwas geschafft, woran viele andere in den letzten Monaten und Jahren gescheitert sind: Denn man schaffte es, Odysseus erfolgreich auf dem Mond zu landen. Unterstützt wurde Intuitive Machines dabei von der NASA und die US-Raumfahrtbehörde erklärte das Vorhaben in der Nacht auf Freitag unserer Zeit auch zum Erfolg.Das ist aus zwei Gründen von großer Bedeutung: Denn es ist einerseits die erste erfolgreiche Mondlandung eines privaten Unternehmens, andererseits das erste US-amerikanische Objekt auf unserem Nachbarn seit mehr als 50 Jahren - konkret seit Apollo 17 im Jahr 1972.Die Mission wird derzeit als Erfolg gewertet, es bleiben aber einige Fragen: Denn obwohl Odysseus in einem kleinen Krater in der Nähe des Südpols gelandet ist, bleiben Fragen offen: Es ist nämlich nicht ganz klar, in welchem Zustand sich der Lander befindet: Denn obwohl er ein Signal zur Erde sendet, ist dieses einigermaßen schwach. Es gibt deshalb Fragen, in welcher Position sich Odysseus befindet.Dass Odysseus überhaupt unbeschadet aufsetzen konnte, grenzt an ein kleines Wunder (via Space ): Denn kurz vor dem Landeversuch musste man ein eilig und regelrecht verzweifelt zusammengeschustertes Last-Minute-Update aufspielen, dem waren Probleme mit den Navigationslasern und Kameras zuvor gegangen.Diese beiden Systeme konnte Odysseus durch Zufall oder Glück kompensieren: Denn bei einem der Experimente handelte es sich um das Navigation Doppler Lidar-Experiment der NASA, dieses konnte man quasi anzapfen und für die Landung zweckentfremden - und das erfolgreich, jedenfalls bis weitere Analysen über den wahren Zustand von Odysseus Aufschluss gegeben haben.